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    Думки вголос

    Не шукай спільної мови з тими, хто бажає тобі смерті

    • Антін Мухарський

      Український митець, письменник, шоумен

    • Розсилка
    Не шукай спільної мови з тими, хто бажає тобі смерті

    Мова потребує нашої уваги, вона потребує нашої підтримки, бо Україна лише там, де звучить українська МОВА!!!

    Ну ви ж знаєте, що я російськомовний киянин і все таке.... Батькі російськомовні, радянська школа, оточення, 12 років роботи в театрі російської драми ім. Лесі Українки... Активно долучившись до українських протестних рухів початку 90х я теж часто стикався з проблемою того що зараз Вілкул і Новінський, а тоді Табачник називали «печерним націоналізмом». І теж, бувало «спалахував», коли мені закидали: «чому не українською?». На що відповідав: «ну так вже сталося, що я народився і живу в Україні, я такий як ви - українець, люблю Україну і таке інше... ( все що я чую зараз, хоч і минуло майже 30 років нічого з того часу не змінилось). Аж поки у приватній бесіді з Євгеном Сверстюком він не сказав одну річ: «У тюрмі першими скурвлювалися ті, хто переходив з ворогом на спільну мову. Бо не можна шукати спільної мови з тим, хто бажає смерті твоєму народу».

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    І я тоді почав спілкуватися українською навіть у близькому оточенні, а потім знов з'їхав, бо важко, а потім знов почав і знов з'їхав. Якщо хтось гадає що я «скеля» або «кремінь», то це не так! Всі ми - живі люди і всім нам буває важко, і болить голова, і нема грошей, а ще шлунок і панкреатит, а ще тарифи і бляха, корупція в державі...

    Проте сьогодні звертаюся до російськомовних громадян - раз на день хоч декілька слів українською: в магазині, аптеці, транспорті, з рідними... 

    Вона потребує нашої уваги, вона потребує нашої підтримки, бо Україна лише там, де звучить українська МОВА!!!

    Про ворогів ви все знаєте самі))

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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