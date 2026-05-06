150 років років «мовному Чорнобилю»: Емський указ – спроба вбити цілий народ

Від «забороненого діалекту» до мови – переможниці лінгвоциду та істинного символу свободи!

30 травня 1876 року в затишному німецькому містечку Бад-Емс була здійснена спроба вбити цілий народ. Емський указ російського імператора став «мовним Чорнобилем», що мав на десятиліття отруїти коріння української нації. Сьогодні, через 150 років, Україна знову стоїть перед лицем тієї ж самої орди, що прагне лінгвоциду та повного знищення нашої ідентичності. Але цього разу ми не чекаємо дозволів.

Сила громади проти тиші кабінетів

Ініціатива вшанування 150-річчя боротьби з Емським указом належить миколаївцю, який свого часу виборов для своєї школи ім’я Олега Ольжича. Проте сьогодні ця акція стала реальністю не завдяки державним «директивам», а завдяки дієвій силі Громадської організації «UkraineFreundeSaar e.V.» (UFS).

Саме це об’єднання, що згуртувало українців у Саарланді та щирих німецьких друзів, взяло на себе місію, яка виявилася «не на часі» для багатьох владних кабінетів. Поки офіційні структури зайняті «важливішими справами», звичайні люди — волонтери, біженці та патріоти — доводять: справжня єдність народжується не в наказах «згори» чи пустопорожніх словесах можновладців, а в спільній праці. «Разом ми сила» — це не просто гасло, а щоденна клопітка робота UFS, яка рятує життя й здоров’я українців на фронті та в тилу, допомагаючи відстояти Батьківщину й захистити честь української мови в Європі.

Емський указ – таємне розпорядження російського імператора Олександра II від 18 (30) травня 1876 року, підписане в Бад-Емсі (Німеччина), спрямоване на повне витіснення української мови з культурної та освітньої сфер. Указ забороняв друкування книг, театральні вистави, концерти українською мовою, ввезення літератури з-за кордону та викладання нею, фактично намагаючись знищити українську культуру.

Освіта як бастіон. Досвід Миколаєва

Для ініціатора акції боротьба за мову розпочалася не в Німеччині, а в класах миколаївської школи №1. Виборюючи для закладу ім’я Олега Ольжича – видатного поета, вченого та воїна – тодішній директор наголошував: «Освіта – це не просто надання знань, це наш ідеологічний бастіон. Якщо школа не стане фортецею духу, жодні мури не захистять нас від орди».

Отруйна ідеологія «какая разніца»має назавжди зникнути з нашого простору

Сьогодні ці слова, сказані на Півдні України, стали пророчими. Кожен виборений український клас, кожне ім’я національного героя на фронтоні школи стало цеглиною у тому мурі, об який сьогодні розбиваються імперські зазіхання. Школа Ольжича стала символом того, що українська освіта – це територія спротиву, де гартується нація, здатна зупинити будь-який лінгвоцид.

Тяглість незламних: Юрій Гаврилович Бойко-Блохин та його наступники

Ми знову згадуємо Юрія Бойка-Блохина. П’ятдесят років тому цей достойний українець, справжній лицар-козак із полтавським корінням та миколаївським духом, самотужки кинув виклик системі в Бад-Емсі. Він не чекав «начальствуючої вказівки». Саме тут, на «Будинку з чотирма вежами», завдяки його неймовірній українській наполегливості було встановлено пам’ятну дошку, що нагадала світові про столітню ганьбу імперського указу.

Юрій Бойко-Блохин – український вчений, громадсько-політичний діяч і теоретик українського націоналізму, який переважну частину свого життя був змушений мешкати закордоном, щоб уникнути репресій з боку радянського режиму

Видатний вчений, справжній «батько» україністики в німецьких університетах, він не лише досліджував мову, а й став її безкомпромісним захисником. Його науковий авторитет визнали далеко за межами Європи: саме Юрій Гаврилович Бойко-Блохин був серед п’яти обраних вчених, чиї свідчення в Конгресі США стали вирішальними для встановлення пам’ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні. Постать вченого-патріота світового масштабу, для якого національна честь була вищою за будь-які кордони, сьогодні знаходить своє продовження.

Тепер його справу продовжує земляк, нагадуючи світу: у перемоги справді багато батьків, але вона народжується лише там, де панує незламна особиста воля. Слова ініціатора сучасної акції звучать як маніфест:

«Наш прифронтовий Миколаїв – Місто-Герой і колиска національно свідомих патріотів — зараз є щитом Європи та прикладом незламності для всього демократичного світу. Бад-Емс колись був місцем підписання вироку нашій мові. 30 травня тут відбудеться акт історичної справедливості. Ми закриваємо цей ганебний історичний рахунок».

Боротьба з лінгвоцидом – це не лише про минуле. Це про майбутнє розмаїтої Європи. Українська мова повертається до європейської родини не як прохач, а як загартована вогнем і заборонами мова великого народу.

Німецьке місто Бад-Емс колись стало місцем підписання вироку нашій мові фото: uk.wikipedia.org

Заклик до Держави: мова – це безпека, а не електоральний ресурс

Ми звертаємося до міністерств, відомств, академічних установ та органів місцевого самоврядування України: захист ідентичності — це не «гуманітарний додаток», а стратегічна складова нашої Перемоги над путлерівсько-гундяєвською ордою. Настав час для ділової, самостійної та відповідальної державницької творчості. Ми закликаємо інституції не чекати на вказівки «згори», а діяти вже зараз:

Геть «какая разніца»: Ця отруйна ідеологія має назавжди зникнути з нашого простору. Кожна державна структура повинна усвідомити: українська мова – це не засіб розмежування, а єдиний інструмент консолідації та сили нації. Єднання духовне та інституційне: Українська Церква, як і українська мова, є непохитною складовою нашої непереможності. Тільки в єдності мови, віри та освіти ми вистоїмо як цілісний і здоровий організм. Робота з людьми, а не з «електоратом»: Закликаємо всі органи влади вести живу, щиру роботу з українцями як вдома, так і під тимчасовим прихистком за кордоном. Навчати, підтримувати та надихати, а не просто сухо звітувати про проведені заходи.

Досить «витворяння» формальних програм! Нам потрібне справжнє творення нової української дійсності, де мова є непорушним фундаментом національної безпеки. 30 травня в Бад-Емсі ми доведемо: українська мова вистояла в «духовному Чорнобилі» і сьогодні вона веде нас до остаточної Перемоги.

Місія в Бад-Емсі: Закриття рахунку

30 травня в Бад-Емсі ми не просто згадуємо історію. Ми демонструємо єдність українського серця та німецької підтримки. Ми доводимо, що українська мова вистояла в «духовному Чорнобилі» і сьогодні є мовою сили, свободи та європейського майбутнього. Це — перетворення пам’яті про трагедію на живу енергію відродження та спротиву.

Де гартується нація, здатна зупинити будь-який лінгвоцид

Мова, яку хотіли поховати, звучатиме над Рейном як гімн свободи. Тирани й укази зникають – слово рідної материнсько-державної мови України залишається вічним! Своєю єдністю ми фіксуємо: «мовний Чорнобиль» Емського указу не зміг випалити нашу душу, а «атомний Чорнобиль» не зміг знищити нашу землю. Так само і нині: загарбницька збройна сила російської «болотяної орди» ніколи не здолає волелюбну Україну! Наша акція в Бад-Емсі у травні 2026 року стане логічним завершенням 150-річного циклу боротьби. Ми доведемо: українська мова вистояла і нині веде нас до остаточної Перемоги!

Переконаний, що ми – український народ, об’єднаний навколо героїчних воїнів-захисників – наділені Богом найкращою мовою. Вона вже дала переможну відповідь узурпаторам минулого і є запорукою нашого духовного тріумфу в єдиній сім’ї європейських мов. Ми зобов’язані вистояти у борні зі споконвічним ворогом і – ми переможемо!

26 квітня 2026 р., м. Саарбрюккен – столиця федеральної землі Саарланд, Німеччина

Автор: Микола Георгійович Матіюк – українець з міста Миколаєва, перший директор ЗОШ №1 ім. Олега Ольжича, переможець загальноміського конкурсу «Городянин року - 2014», просвітянин.