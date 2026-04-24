Літні канікули у школах 2026: коли почнуться та скільки триватимуть

Офіційно поточний навчальний рік в Україні завершується 30 червня 2026 року

В Україні навчальний рік офіційно триватиме до 30 червня 2026 року, однак реальні дати канікул кожна школа визначає самостійно. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з постановою уряду №1003, 2025/2026 навчальний рік розпочався 1 вересня і має завершитися 30 червня 2026 року. Проте ця дата є граничною, а не обов’язковою для всіх учнів. Остаточне рішення про завершення навчання, проведення останнього дзвоника та початок канікул ухвалює педагогічна рада кожної окремої школи. При цьому враховуються навчальне навантаження, безпекова ситуація в регіоні, а також стан учнів і вчителів.

Важливо, що заняття на початку літа не є обов’язковими. У цей період заклади освіти можуть організовувати консультації, індивідуальні заняття, екскурсії або проєктні дні для подолання освітніх втрат.

Закон передбачає, що загальна тривалість канікул протягом навчального року має бути не меншою ніж 30 календарних днів. Як зазначено у рекомендованому графіку від Кабінету міністрів, канікули мають тривати наступним чином:

осінні – з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року;

зимові – з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року;

весняні – з 23 березня по 29 березня 2026 року;

літні – з 1 червня і до початку нового навчального року.

За рекомендаційним календарем уряду, літній відпочинок орієнтовно може розпочатися з 1 червня, однак ці дати не є остаточними.

Нагадаємо, цьогоріч дев’ятикласники не будуть складати Національний мультипредметний тест (НМТ), а от як буде наступного року наразі невідомо. Про це у коментарі «Главкому» повідомила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

Як повідомлялося, до 1 вересня 2027 року українські громади повинні завершити реформу шкільної мережі, розподіливши заклади на початкові школи, гімназії та ліцеї.

До слова, Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх просторів. Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.