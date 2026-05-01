У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Кадри з фотосесії Мерилін Монро у 1962 році
фото: Daily Mail

Архів з матеріалами про Мерилін Монро містить 432 фото та чотири години запису інтерв'ю із нею

З’явилися фото легендарної акторки Мерилін Монро які раніше не були опубліковані. Це кадри з інтерв’ю Монро 1962 року, які були зроблені менше ніж за три місяці до її смерті. Протягом 60 років фото секс-символом Голлівуду 1950-х років залишалися в архіві. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Архів з матеріалами про Мерилін Монро містить 432 фото та чотири години запису інтерв’ю із нею. Автором якого є журналіст Річард Меріман. На цих кадрах Монро позує у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Раніше небачені знімки Мерилін Монро
60-річні фото Мерилін Монро
Зазначається, що ці фото були неопублікованими 60 років. Однак у 2025 році дружина фотографа Аллана Гранта, який у 1962 році зробив фото легендарної акторки, передала архів іншим людям. Його отримали Кріс Фланнер та Джейсон Грін. Згодом дочка журналіста Річарда Мерімана, автора інтерв’ю з Монро, дала дозвіл на публікацію матеріалів.

Кадр з інтерв’ю Мерилін Монро 1962 року
Кадр з Монро, який був зроблений менше ніж за три місяці до її смерті
Ці фото не схожі на ідеальні кадри для модних журналів. На світлинах Мерилін Монро позує у коротких штанах, сорочці та підборах. А вираз обличчя зірки змінюється з кожним кадром. На одному фото Монро посміхається, а на іншому втомлено дивиться у бік.

Крім фото, були опубліковані нові фрагменти з інтерв’ю Мерилін Монро. За словами зірки, вона хотіла, аби її сприймали, як професійну акторку, а не як секс-символ. «Я хочу бути артисткою, актрисою з принципами», – говорила вона. Також Монро розповідала про своє дитинство, кар’єру, ставлення до свого статусу, як секс-символа тощо.

Секс-символом Голлівуду 1950-х років Мерилін Монро
Мерилін Монро, померла 4 серпня між 20:30 та 22:30. Причиною смерті було гостре отруєння барбітуратами. Поруч із ліжком Монро були знайдені порожні флакони з ліками.

Нагадаємо, 5 років тому відзначалося 95 років від дня народження відомої американської кіноактриси, секс-символу 1950-х років, співачки та моделі Мерилін Монро. Актрису звали Норма Джин Мортенсон. Вона народилася в 1926 році в Лос-Анджелесі і була третьою дитиною кіномонтажниці Гледіс Перл Бейкер. У 2026 році відзначатиметься 100 років з дня народження Мерилін Монро.

