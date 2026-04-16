«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду

Юлія Відміцька
Мільярдер та засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск поставив під сумнів освіту власників дипломів всесвітньо відомих вишів. Він висловився про систему навчання та пояснив свою думку стосовно випускників Гарварду. Про це пише «Главком» із посиланням на Times of India.

На думку Ілона Маска, диплом престижного університету не свідчить про високий рівень знань його випускників. Бізнесмен вважає, що люди часто оцінюють вміння та знання інших лише за їхніми дипломами, а саме назвою вищого навчального закладу, який вони закінчили. Маск вважає, що оцінка за подібним критерієм часто буває помилковою.

Ілон Маск заявив, що він не навчався у Гарварді, водночас його працівники здобували вищу освіту в подібних вишах. «Не плутайте навчання з освітою. Я не навчався в Гарварді, але люди, які працюють на мене, навчалися в Гарварді», – сказав він.

Тож підприємець вважає, що навчання це лише основа, адже справжній досвід та професіоналізм, тобто освіту можна здобути в реальному житті. Зокрема завдяки розв'язанню реальних проблем, читанню та постійній допитливості.

До слова, сам Ілон Маск покинув аспірантуру Стенфордського університету лише через два дні після вступу заради того, щоб займатися власним бізнесом.

Нагадаємо, хлопець намалював портрет бізнесмена, однак Ілон Маск цього не оцінив. Він намалював портрет Ілона Маска та опублікував фото малюнка в соцмережі мільярдера. Проте згодом хлопець помітив, що він заблокований Ілоном Маском. Водночас підліток сподівався, що Ілон Маск колись побачить його творчість та оцінить.

Також повідомлялося, батько американського мільярдера та бізнесмена Ілона Маска – Еррол Маск розкрив секрет свого сина. Еррол Маск розповів, як його син таємно їздить до інших країн, щоб уникнути осуду та публічної уваги. Діти Ерола Маска вживають, аби уникнути розголосу, у якій саме країні вони перебувають. Особливо цим користується Ілон Маск. 

