Куди сходити у Києві 27 квітня – 3 травня: дайджест культурних подій

У Музеї історії міста Києва триває ювілейна виставка, присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука

Кінець квітня та початок травня у столиці обіцяють бути насиченими на музичні події просто неба та глибокі театральні відкриття. Зокрема, кияни та гості міста зможуть почути ювілейні хіти Наталії Могилевської, драйвовий фолк-рок від гурту «ТІК» та сольну програму Альони Омаргалієвої. Для поціновувачів інтелектуального мистецтва готують документальну виставу «Тайна вечеря без Ісуса», а на сцені Національної опери оживе легендарна трагедія «Мадам Баттерфлай».

«Главком» підготував добірку подій на 27 квітня – 3 травня, які варто відвідати.

Музеї

Виставка «Щастя в квадраті»

Мистецький проєкт «Щастя в квадраті», ініційований професором Євгеном Котляром, об’єднав близько сотні художників та вихованців Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Почавшись у 2020 році як підтримка митців під час пандемії, проєкт трансформувався у колективне дослідження природи щастя в його різних складових.

Протягом 2023-2025 років виставка подорожувала містами, що перебували у зоні бойових дій або під постійними обстрілами, зокрема експонувалася у Харкові, Дніпрі, Охтирці та Ніжині. Кожна робота в межах проєкту – це індивідуальна формула виходу з кризи та спільний імпульс надії, що мандрує країною зі сходу на захід.

Нинішня експозиція в Музеї книги і друкарства України є першою презентацією проєкту в Києві. Вона стверджує єдність українців у прагненні до свободи, передаючи столиці енергію незламності та віру в перемогу світла над темрявою.

Коли: з 21 квітня 2026 до 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музей книги і друкарства України.

Виставка «Букет кохання»

Виставка «Букет кохання» присвячена творчому та життєвому союзу яскравих представників закарпатської школи – Івана та Лариси Бровді. Експозиція розкриває історію їхнього спільного шляху, що розпочався ще зі студентських років, та демонструє, як любов стала головним джерелом натхнення для обох митців.

Іван Бровді (1939–2023), народний художник України, відомий як монументальний скульптор і живописець, чиї роботи стали частиною міського простору Закарпаття. Лариса Бровді (нар. 1939) майстерно поєднує у своїй творчості живопис, гобелен і різьблення по дереву, наповнюючи кожний твір філософською глибиною та делікатністю.

Проєкт представляє мистецтво як щиру історію підтримки та почуттів, що не втрачають сили з часом, поєднуючи два таланти в єдину гармонійну оповідь.

Коли: до 17 травня.

Місце проведення: Музей сучасного мистецтва України, вул. Євгена Коновальця, 44-А.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Великі гроші»

На театральних підмостках столиці відбудеться показ вистави «Великі гроші». Сюжет постановки розгортається навколо звичайного бухгалтера, чиє життя кардинально змінюється після випадкової знахідки валізи з великою сумою готівки.

Це класична комедія положень, де головний герой, намагаючись зберегти знахідку, потрапляє у вир непередбачуваних ситуацій та змушений постійно змінювати образи.

Акторський склад: у виставі виконують відомі українські актори та телеведучі: Лілія Ребрик, Олексій Суханов, Андрій Дикий, а також Олександр Мельник, Марина Андрощук, Владислав Дмитрук та Микита Слободенюк.

Коли: 28 квітня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Тайна вечеря без Ісуса»

У столиці відбудеться показ документальної вистави «Тайна вечеря без Ісуса» режисера Івана Шарана. Постановку створено в межах проєкту «Школа Ажнова» за принципом вербатім: актори протягом трьох місяців досліджували реальних прототипів, переймаючи їхній світогляд та манеру мовлення.

Про що вистава? Сюжет побудований навколо діалогів реальних людей. Це спроба дослідити самотність сучасного покоління, пошук сенсів та трансформацію віри у відповідальність. Вистава піднімає питання внутрішнього вибору в умовах, коли звичні орієнтири втрачені.

У виставі використовується ненормативна лексика, сцени тютюнопаління та вживання алкоголю (виключно як художні засоби). Також присутня «мова ворога» (як частина документального методу відтворення персонажів).

Коли: 30 квітня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Мадам Баттерфлай»

У Національній опері України відбудеться опера Джакомо Пуччіні «Мадам Баттерфлай». Цей твір став справжньою перлиною оперного мистецтва. А врятувала долю опери видатна українська солістка Соломія Крушельницька, яка зіграла головну роль гейші Чіо-Чіо-Сан. Саме тоді публіка визнала твір великого композитора, якому довелося працювати над другою редакцією «Мадам Баттерфлай», адже перший раз опера зазнала провалу. Саме Пуччіні дуже наполягав, щоб друге життя Чіо-Чіо-Сан дала Крушельницька. І його старання не були марними.

Трагічна історія «Мадам Баттерфлай» розповідає нам про долю молодої гейші, яка одружується з американським офіцером і заради цього навіть приймає християнство. Дівчина здатна на все задля кохання, але для свого чоловіка вона лише тимчасова іграшка. Насправді Пінкертон планує повернутися до США і одружитися там на білій жінці, яка буде йому рівня. Він залишає Японію, а за три роки Чіо-Чіо-Сан дізнається, що він знайшов іншу. І навіть не знає, що у нього народився син, якого весь цей час виховувала японська дружина...

Коли: 1 травня, 17:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50

Концерти

Гурт «ТІК» із концертом просто неба

У п’ятницю, 1 травня, у Києві відбудеться виступ гурту «ТІК» та Віктора Бронюка. Концерт пройде на майданчику Feels Garden (ВДНГ) просто неба.

У програмі виступу заплановані як відомі хіти гурту («Олені», «Вчителька», «Сірожине пірожине»), так і ліричні композиції. Творчість колективу поєднує в собі елементи подільського рокабілі, польки та народного року.

Коли: 1 травня,18:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А.

«Єдиний Квартал». Концерт-телезйомка

У п’ятницю, 1 травня 2026 року, у Києві пройде виступ проєкту «Єдиний Квартал». Захід відбудеться на головній сцені країни – у Національному палаці мистецтв «Україна».

Програма вечора включатиме гумористичні та музичні номери. Формат заходу передбачає телевізійну зйомку для подальшої трансляції. Організатори зазначають, що проведення концерту має благодійну мету, спрямовану на підтримку українських військовослужбовців.

Коли: 1 травня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Альони Омаргалієвої просто неба

У суботу, 2 травня 2026 року, у Києві відбудеться виступ співачки Альони Омаргалієвої. Захід пройде у форматі концерту просто неба на території заміського комплексу Osocor Residence.

Програма виступу включатиме відомі композиції виконавиці, зокрема пісні «Більше не буду», «На краю», «Подих вітру», «Боляче» та «Коли тебе немає».

Коли: 2 травня, 18:00.

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Ювілейний концерт Наталії Могилевської у Feels

У суботу у Києві відбудеться виступ Наталії Могилевської. Концерт пройде на майданчику Feels Garden (ВДНГ) у межах туру з ювілейною програмою.

Співачка представить шоу, до якого увійшли кращі хіти за всі роки її кар’єри, а також нові прем’єри. Програма, яку вже презентували у багатьох містах України, адаптована під формат виступу просто неба.

Коли: 3 травня, 17:00.

Місце проведення: Feels Garden, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1А

Оркестр під зорями Jazz Pop Rock

Київський планетарій у межах мистецького проєкту ArtSpace разом із оркестром Eclectic Sound Orchestra відновлює вечори класичної та сучасної музики. Програма Jazz Pop Rock поєднує живе звучання струнних інструментів, фортепіано та електронних барабанів із повнокупольними проєкціями 360⁰.

Програма концерту:

Джазовий блок: імпровізації та класика жанру.

Попхіти: аранжування пісень Madonna, ABBA, Rihanna, Sia, Adele та Sting.

Рок-сет: композиції з репертуару Nightwish, Queen, Metallica та Rammstein.

Коли: 3 травня, 19:30.

Місце проведення: Планетарій, вул. Велика Васильківська, 57/3.

Стендапи

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» — це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів — коміки, а замість серйозних порад — щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій — реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені — чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці — чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію — і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель — це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» — це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета — показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом.

Коміки:

Даня Повар @povardanil Джейхун Сафаров @dzheikhun.s Даша Білоцерковець @belotserkovets_dasha Наталія Скорик @natali.skoryk

Коли: 30 квітня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Стендап «Вечір кращих жартів»

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора має на увазі перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

На сцені виступатимуть актори:

Алла Волкова @fkudz Руслан Колесник @ruslan92.ua Євген Лещенко @superjenya Паша Пінчук @pasha_pinchuk Ведучий : Богдан Письменко @nehsor_

Коли: 3 травня, 18:00.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.