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    Думки вголос

    Чи не перетвориться ринок праці в Україні на «Біломорканал»?

    Справа може дійти до адміністративних обмежень для виїзду за кордон?
    На презентації прогнозу на 2018 рік почула цифри працевлаштування українців в Польщі. Вражаючі дані, лякаюча динамика. В наступному році польска влада збирається видати 3 млн. дозволів на роботу громадянам України. Загалом, експерти стверджують, що вже зараз нас живе в Україні приблизно 35 млн. Економісти запевняють, що нічого страшного
    • Наталія Іщенко

      Аналітик

    • Вчора, 16:43
    • Розсилка
    &laquo;Біломорканал&raquo;
    «Біломорканал»

    Справа може дійти до адміністративних обмежень для виїзду за кордон?

    На презентації прогнозу на 2018 рік почула цифри працевлаштування українців в Польщі. Вражаючі дані, лякаюча динамика. В наступному році польска влада збирається видати 3 млн. дозволів на роботу громадянам України. Загалом, експерти стверджують, що вже зараз нас живе в Україні приблизно 35 млн.

    Економісти запевняють, що нічого страшного в цьому явищі немає, мовляв, що завдяки цьому ринок врегулює рівень зарплатні, вона зросте, і всем буде добре. Цей прийнятний рівень з/п, за оцінками експертів, «Польща-200», тобто з/п на аналогічному робочому місці в сусідній країні мінус витрати на їжу та житло.

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    Але мені здається, що з настроями наших олігархів, великих та малих, опозиційних та при владі, справа скоріше дійде до адміністративних обмежень для виїзду за кордон, ніж до підняття зарплатні українським робітникам до конкурентноспособного рівня.

    Джерело: блог Наталії Іщенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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