Чи не перетвориться ринок праці в Україні на «Біломорканал»?

Справа може дійти до адміністративних обмежень для виїзду за кордон?

На презентації прогнозу на 2018 рік почула цифри працевлаштування українців в Польщі. Вражаючі дані, лякаюча динамика. В наступному році польска влада збирається видати 3 млн. дозволів на роботу громадянам України. Загалом, експерти стверджують, що вже зараз нас живе в Україні приблизно 35 млн. Економісти запевняють, що нічого страшного

«Біломорканал»

Справа може дійти до адміністративних обмежень для виїзду за кордон?

На презентації прогнозу на 2018 рік почула цифри працевлаштування українців в Польщі. Вражаючі дані, лякаюча динамика. В наступному році польска влада збирається видати 3 млн. дозволів на роботу громадянам України. Загалом, експерти стверджують, що вже зараз нас живе в Україні приблизно 35 млн.

Економісти запевняють, що нічого страшного в цьому явищі немає, мовляв, що завдяки цьому ринок врегулює рівень зарплатні, вона зросте, і всем буде добре. Цей прийнятний рівень з/п, за оцінками експертів, «Польща-200», тобто з/п на аналогічному робочому місці в сусідній країні мінус витрати на їжу та житло.

Але мені здається, що з настроями наших олігархів, великих та малих, опозиційних та при владі, справа скоріше дійде до адміністративних обмежень для виїзду за кордон, ніж до підняття зарплатні українським робітникам до конкурентноспособного рівня.

Джерело: блог Наталії Іщенко

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