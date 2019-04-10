Чи зможе новий президент розпустити Верховну Раду?

Відразу після виборів почнуться торги, фракції висунуть свої вимоги і ключові президентські призначення можуть бути заблоковані

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Независимо от того, кто выиграет выборы, новому президенту потребуется большинство в парламенте. Как минимум для назначения нового Генпрокурора, главы СБУ, МИДа и Минобороны. Конечно, есть и экзотический вариант, что Петр Порошенко оставит Юрия Луценко, а Владимир Зеленский согласится работать с действующей командой.

На данный момент ни у Петра Порошенко, ни у Владимира Зеленского контролируемого большинства для таких (пере)назначений нет. Возникает вопрос, может ли новый президент распустить парламент? Теоретически - да. На практике, учитывая сроки, думаю, нереально.

Согласно статье 90 Конституции, Верховная Рада не может быть распущена в последние шесть месяцев срока полномочий. Официально срок полномочий нынешнего состава парламента отсчитывается от даты принятия присяги 27 ноября 2014 года.

Полгода до этой даты - 27 мая. Инаугурация новоизбранного президента может состояться не ранее 3 мая. Таким образом, теоретически, если инаугурация состоится в самые ранние сроки, у президента есть 23 дня для принятия решения о роспуске Рады.

Но, чтобы получить такое право, согласно Конституции, должны наступить определнные условия.

1. Схема 2007-го года, когда фракция Батьквищины сложила 150 мандатов и вынудила Виктора Ющенко распустить Верховную раду, сейчас не сработает. В закон о выборах народных депутатов внесены изменения, которые не позволяют съезду партии или блока обнулять избирательные списки. Соответственно, сложение 150 мандатов ничего не решает. Надо будет «заводить» в зал остаток списка, договориться с новыми депутатами и проконтролировать сложение мандатов еще раз. Очевидно, согласятся не все. Если же мандаты сложат мажоритарщики, в их округах объявляются довыборы и схема опять рушится.

К тому же есть статья 82 Конституции, которая говорит, что Верховная рада является полномочной при условии ИЗБРАНИЯ не менее 2/3 ее состава. Две трети депутатов считаются ИЗБРАННЫМИ с момента принятия присяги. Сложение ими мандатов не означает их НЕизбрания.

2. Есть как минимум еще два способа роспуска парламента. Согласно ст. 90 Конституции, у президента появляется право на роспуск Рады, если удастся (1) на 30 дней заблокировать работу парламента или (2) в течение одного месяца юридически констатировать отсутствие парламентской коалиции.

Но оба эти условия нереальны с учетом временных сроков. У президента не будет месяца, а после 27 мая он потеряет право распуска парламента.

Таким образом, очевидно, что сразу после выборов начнутся торги, фракции выдвинут свои требования и ключевые президентские назначения окажутся под угрозой или будут заблокированы. Долго уговаривать смысла тоже не будет, очередные парламентские выборы должны состояться всего через несколько месяцев.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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