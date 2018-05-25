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    Конституційний суд повинен скасувати призначення омбудсмена

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Людмилу Денисову було обрано омбудсменом з порушенням процедури? - Конституційний суд повинен скасувати призначення омбудсмена
    Людмилу Денисову було обрано омбудсменом з порушенням процедури?

    Це не війна з прізвищами або персонами. Це питання процедури

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    Как и обещал, мы собрали необходимые 45 подписей под представлением в Конституционный суд о нарушениях при назначения Уполномоченного Верховной рады по правам человека. Новый Омбудсмен был избран путем открытого голосования, из числа одного из депутатов Народного фронта в обмен на назначение администрацией президента своего главу Счетной палаты. 

    Но помимо этого абсурдного обмена и политического назначения на один из ключевых постов, который в принципе должен оставаться вне подозрений, во время назначения было допущено также множество вопиющих процедурных нарушений.

    В частности, при назначении Уполномоченного ВР по правам человека были нарушены
    (1) процедура тайного голосования - парламент вопреки нормам профильного закона назначил Омбудсмена открытым голосованием;
    (2) изменения в закон про Конституционный суд, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента;
    (3) спикер парламента не имел права подписывать законопроект в таком виде, поскольку были обращения депутатов о нарушении
    (4) закон был подписан главой ВР на следующий день в нарушении норм регламента;
    (5) сроки проведения процедуры избрания - срок назначения выдвинутых кандидатур истек;
    (6) логика и последовательность этапов назначения, необходимых для проведения всех проверок;

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    В связи с чем мы требуем у Конституционного суда:

    • признать неконституционными нормы законодательных актов Украины в части установления назначения и увольнения Уполномоченного по правам человека путем открытого голосования;
    • признать неконституционными Постановление Верховной Рады Украины «О назначении Денисовой Л.Л. Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека »от 15 марта 2018 № 2344-VIII;

    Учитывая общественную важность затронутых вопросов просим Конституционный суд признать данное предоставление неотложным и рассмотреть в течение месячного срока. Под представлением подписались 45 народных депутата. Сегодня аппарат Верховной рады закончил сверку подписей и в ближайшее время представление будет передано в Конституционны суд, о чем мы отдельно сообщим публично.

    Отдельно хочу подчеркнуть, что это не война с фамилиями или персонами. Это вопрос процедуры. Речь идет о назначении человека, который сам должен следить за соблюдением прав человека, в первую очередь, правоохранительными органами - полицией, СБУ, пенитенциарной системой и т.п. Эта инструкция не может быть уязвимой или политически ангажированной.

    Спасибо большое всем коллегам-депутатам, которые нас поддержали. Само Представление было инициировано представителями общественных организаций, за что отдельно очень благодарен Mykhailo KamenievEugene Krapyvin и Oleksandra Dvoretska.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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