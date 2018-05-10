Недобудову на Лівобережній забрали у «Нафтогазу» і передали Нацполіції

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Після завершення будівництва в багатоповерхівці будуть облаштовані службові приміщення поліції

Кабінет міністрів України погодив передачу від НАК «Нафтогаз України» до сфери управління Національної поліції багатоповерхової недобудови біля ст. метро «Лівобережна» в Києві.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в четвер.

«Погодитися з пропозицією Національної поліції щодо відчуження об'єкта незавершеного будівництва на вул. Андрія Шептицького Митрополита, 2 у Києві «Нафтогазом України» шляхом безкоштовного його передання до сфери управління Національної поліції», - йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що після завершення будівництвав багатоповерхівці будуть облаштовані службові приміщення поліції.

«Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових матеріальних та фінансових видатків із держбюджету. За інформацією Національної поліції України, фінансування добудови об'єкта здійснюватиметься за рахунок джерел, не заборонених законодавством України», - наголошується в пояснювальній записці.

Згідно з даними «Нафтогазу», балансова вартість недобудови біля ст. метро «Лівобережна» становить 32,27 млн грн.

Зведення будівлі почалося в 80-і роки. У ній планувалося розмістити Державний комітет із матеріально-технічного постачання УРСР. Після аварії на Чорнобильській АЕС темпи будівництва знизилися, а в 1991-му воно практично зупинилося: на той момент «коробку» будинку було завершено, однак внутрішні роботи і облицювання ще не були проведені.

Згодом будівлю розглядали для розміщення міністерств економіки, фінансів, Палацу правосуддя, інших установ. З 1999 року воно перебуває у власності «Нафтогазу України». У ньому планувалося розмістити центральний офіс компанії. У 2000-2001 рр. були розпочаті, але не закінчені роботи з облицювання і скління будівлі.

«Нафтогазу» в 2017 році довелося витратити близько 5 млн грн на закупівлю декоративно-захисного покриття, яким недобудову завісили у зв'язку в проведенням фіналу Євробачення в Міжнародному виставковому центрі, розташованому по сусідству.

Джерело: Інтерфакс-Україна