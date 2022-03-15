Один плакат не зітре з пам'яті сотень тисяч наших дітей зруйновані будинки та плач матерів
Всі без винятку журналісти пропагандистських ЗМІ РФ або боягузи, або виконавці
Мовою оригіналу
Какой-то инфантильный ажиотаж вокруг этого плаката в эфире первого канала.
Послушайте. Даже если все журналисты россми выйдут на красную площадь, обкатаются в смоле и посыпят голову пеплом, это не вернет тысячи жизней наших близких и родных, убитых в этой войне; не восстановит нашего прежнего Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя и Волновахи.
Было ли это фейком или нет, плевать – один плакат в эфире очередного рупора маразма не сотрет из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов, звуки сирен воздушной тревоги, плач матерей и смерть своих отцов.
Все эти преступления совершились не в один день и 24 февраля. Они длились восемь лет.
В течение которых все российские журналисты малодушно продолжали называть Крым российским, войну – конфликтом, а самые ярые еще и активно содействовали преступлениям своей страны, публикуя сюжеты о распятом мальчике, визитках Яроша и киевских нацистках.
Поэтому давайте без сентиментов.
Они все без исключения – либо трусы, либо исполнители. Только раньше они боялись Путина, СКР и ОМОНа, а теперь – угрозы понести наказание за тот бесконечный ужас, который натворили и ужасный конец, который ждет их страну и который они сами себе подготовили.
Удачи на этом светлом пути, держитесь там.
Джерело: блог Мустафи Найєма