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    Думки вголос

    Один плакат не зітре з пам'яті сотень тисяч наших дітей зруйновані будинки та плач матерів

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Російські журналісти 8 років малодушно продовжували називати Крим російським, а війну &ndash; конфліктом - Один плакат не зітре з пам'яті сотень тисяч наших дітей зруйновані будинки та плач матерів
    Російські журналісти 8 років малодушно продовжували називати Крим російським, а війну – конфліктом

    Всі без винятку журналісти пропагандистських ЗМІ РФ або боягузи, або виконавці

    Мовою оригіналу

    Какой-то инфантильный ажиотаж вокруг этого плаката в эфире первого канала.

    Послушайте. Даже если все журналисты россми выйдут на красную площадь, обкатаются в смоле и посыпят голову пеплом, это не вернет тысячи жизней наших близких и родных, убитых в этой войне; не восстановит нашего прежнего Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя и Волновахи.

    Было ли это фейком или нет, плевать – один плакат в эфире очередного рупора маразма не сотрет из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов, звуки сирен воздушной тревоги, плач матерей и смерть своих отцов.

    Все эти преступления совершились не в один день и 24 февраля. Они длились восемь лет.

    В течение которых все российские журналисты малодушно продолжали называть Крым российским, войну – конфликтом, а самые ярые еще и активно содействовали преступлениям своей страны, публикуя сюжеты о распятом мальчике, визитках Яроша и киевских нацистках.

    Поэтому давайте без сентиментов.

    Они все без исключения – либо трусы, либо исполнители. Только раньше они боялись Путина, СКР и ОМОНа, а теперь – угрозы понести наказание за тот бесконечный ужас, который натворили и ужасный конец, который ждет их страну и который они сами себе подготовили.

    Удачи на этом светлом пути, держитесь там.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗМІ пропаганда війна путінський режим
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    Один плакат не зітре з пам'яті сотень тисяч наших дітей зруйновані будинки та плач матерів