Один плакат не зітре з пам'яті сотень тисяч наших дітей зруйновані будинки та плач матерів

Всі без винятку журналісти пропагандистських ЗМІ РФ або боягузи, або виконавці

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Какой-то инфантильный ажиотаж вокруг этого плаката в эфире первого канала.

Послушайте. Даже если все журналисты россми выйдут на красную площадь, обкатаются в смоле и посыпят голову пеплом, это не вернет тысячи жизней наших близких и родных, убитых в этой войне; не восстановит нашего прежнего Харькова, Сум, Чернигова, Мариуполя и Волновахи.

Было ли это фейком или нет, плевать – один плакат в эфире очередного рупора маразма не сотрет из памяти сотен тысяч наших детей картинки разрушенных домов, звуки сирен воздушной тревоги, плач матерей и смерть своих отцов.

Все эти преступления совершились не в один день и 24 февраля. Они длились восемь лет.

В течение которых все российские журналисты малодушно продолжали называть Крым российским, войну – конфликтом, а самые ярые еще и активно содействовали преступлениям своей страны, публикуя сюжеты о распятом мальчике, визитках Яроша и киевских нацистках.

Поэтому давайте без сентиментов.

Они все без исключения – либо трусы, либо исполнители. Только раньше они боялись Путина, СКР и ОМОНа, а теперь – угрозы понести наказание за тот бесконечный ужас, который натворили и ужасный конец, который ждет их страну и который они сами себе подготовили.

Удачи на этом светлом пути, держитесь там.

Джерело: блог Мустафи Найєма

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