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    Думки вголос

    В ЄС втомилися від України, але панікувати не варто

    Єврокомісія готує умови для наступного траншу. Його розмір може досягти 2 млрд євро
    Мовою оригіналу Вернулся из официального визита в Брюссель, где только что прошел саммит Восточного партнерства. Главное ощущение - от нас, конечно, дико устали. Но и нагнетать особо не стоит - да, условия будут жёстче, требования ещё выше, но это вполне адекватно отражает сюрреализм наших новостных лент. Если я все правильно понимаю, в ближайшее
    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Вчора, 16:30
    • Розсилка

    Єврокомісія готує умови для наступного траншу. Його розмір може досягти 2 млрд євро

    Мовою оригіналу

    Вернулся из официального визита в Брюссель, где только что прошел саммит Восточного партнерства. Главное ощущение - от нас, конечно, дико устали. Но и нагнетать особо не стоит - да, условия будут жёстче, требования ещё выше, но это вполне адекватно отражает сюрреализм наших новостных лент.

    Если я все правильно понимаю, в ближайшее время стоит ожидать не очень приятного заявления Еврокомиссии об отмене обязательного декларировании доходов сотрудниками общественных организаций. Напомню, эти поправки вступают в силу уже через два месяца, и до сих пор, невзирая на обещания президента, никаких шагов по их отмене не предприняты. Между тем, в Еврокомиссии искренне считают, что президент Украины обманули и их, поскольку еще весной этого года глава государства и через своих представителей гарантировал, что эти поправки будут отменены и не вступят в силу.

    По остальным новостям, коротко.

    1. ИЗ ИЗВЕСТНОГО

    Судя по всему, мы окончательно утратили шанс (до)получить 600 млн евро макрофинансовой поддержки ЕС, предусмотренные последним траншеям в этом году. Главная причина - невыполнение четырех из 22 условий меморандума, среди которых (1) запрет на экспорт леса-кругляка, (2) закон о кредитном реестре Нацбанка, (3) система верификации конечных бенефициаров компаний и (4) внедрение системы автоматической проверки е-деклараций.

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    В Брюсселе считают, что все эти четыре пункта были выполнимы; более того, это было обещано лично Петром Порошенко. Больше всего нареканий по лесу-кругляку и электронным декларациям. (Внедрение системы верификации конечных бенефициаров некоторые еврочиновники называют изначально завышенным требованием - такой системы нет ни в одной из стран ЕС, и частично внесена только в Великобритании).

    2. ИЗ НОВОГО

    Сейчас Еврокомиссия готовит условия для следующего транша. Его размер может достигнуть 2 млрд евро. Перечень условий будет готов к началу следующего года. И с большой вероятностью среди них могут оказаться:

    • создание Службы финансовых расследований;
    • создание Антикоррупционного суда;
    • внедрение механизма автоматической проверки электронных деклараций;
    • реализация независимого аудита НАБУ.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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