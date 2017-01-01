Саме так виглядають передсмертні конвульсії правоохоронної системи
- Сьогодні, 12:16
-
Розсилка
Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря
Нє-нє. Заступник голови «міграційки» не могла брати хабар, Ви що? Це ж реформований чесний і прозорий орган. Як Вам таке в голову прийти могло? Після Майдану то. Люстрації і очищення.
Пімахова - чесний професіонал, який ось уже майже двадцять років працює на різних посадах від Заступника начальника виконавчої служби області до начальника управління в Мінприроди і директора Департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України.
А «агєнти» богомєрзкго пластмасового НАБУ в тактичних шкарпетках по 373 грн - просто виконували політичне замовлення якихось деструктвних елементів з Держдепу.
Причому з порушенням чинного законодавства.
Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря.
А взагалі - смахує на передсмертні конвульсії правоохоронної системи. Від якої давно лишилась тільки назва.
Джерело: блог Романа Сініцина