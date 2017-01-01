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    Думки вголос

    Саме так виглядають передсмертні конвульсії правоохоронної системи

    Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря
    Нє-нє. Заступник голови «міграційки» не могла брати хабар, Ви що? Це ж реформований чесний і прозорий орган. Як Вам таке в голову прийти могло? Після Майдану то. Люстрації і очищення. Пімахова - чесний професіонал, який ось уже майже двадцять років працює на різних посадах від Заступника начальника виконавчої служби області до
    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Сьогодні, 12:16
    • Розсилка

    Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря

    Нє-нє. Заступник голови «міграційки» не могла брати хабар, Ви що? Це ж реформований чесний і прозорий орган. Як Вам таке в голову прийти могло? Після Майдану то. Люстрації і очищення.

    Пімахова - чесний професіонал, який ось уже майже двадцять років працює на різних посадах від Заступника начальника виконавчої служби області до начальника управління в Мінприроди і директора Департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України.

    А «агєнти» богомєрзкго пластмасового НАБУ в тактичних шкарпетках по 373 грн - просто виконували політичне замовлення якихось деструктвних елементів з Держдепу.

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    Причому з порушенням чинного законодавства.

    Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря.

    А взагалі - смахує на передсмертні конвульсії правоохоронної системи. Від якої давно лишилась тільки назва.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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