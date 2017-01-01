Саме так виглядають передсмертні конвульсії правоохоронної системи

Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря

Нє-нє. Заступник голови «міграційки» не могла брати хабар, Ви що? Це ж реформований чесний і прозорий орган. Як Вам таке в голову прийти могло? Після Майдану то. Люстрації і очищення. Пімахова - чесний професіонал, який ось уже майже двадцять років працює на різних посадах від Заступника начальника виконавчої служби області до

Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря

Нє-нє. Заступник голови «міграційки» не могла брати хабар, Ви що? Це ж реформований чесний і прозорий орган. Як Вам таке в голову прийти могло? Після Майдану то. Люстрації і очищення.

Пімахова - чесний професіонал, який ось уже майже двадцять років працює на різних посадах від Заступника начальника виконавчої служби області до начальника управління в Мінприроди і директора Департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України. А «агєнти» богомєрзкго пластмасового НАБУ в тактичних шкарпетках по 373 грн - просто виконували політичне замовлення якихось деструктвних елементів з Держдепу. Читайте також «Cпалили дві машини, а потім сказали готувати труну для дитини». Історія Вумівського лісу та його захисниці Сьогодні, 10:08 Причому з порушенням чинного законодавства. Де це бачено - провокувати чиновника на отримання хабаря. А взагалі - смахує на передсмертні конвульсії правоохоронної системи. Від якої давно лишилась тільки назва.

Джерело: блог Романа Сініцина

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