Луценко екстрено збирає журналістів

У Генпрокуратурі відбудеться брифінг Луценка

Сьогодні, 30 листопада, о 13:00 відбудеться брифінг генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це щойно на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Брифінг відбудеться у приміщенні Генеральної прокуратури. Акредитація журналістів відбуватиметься на місці. Як повідомлялося, у середу, 29 листопада,



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У Генпрокуратурі відбудеться брифінг Луценка

Сьогодні, 30 листопада, о 13:00 відбудеться брифінг генерального прокурора України Юрія Луценка. Про це щойно на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Брифінг відбудеться у приміщенні Генеральної прокуратури. Акредитація журналістів відбуватиметься на місці.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ. За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мали намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України, «оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД», інформують у Бюро.