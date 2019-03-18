Відміна відповідальності за незаконне збагачення всерйоз стривожила наших міжнародних партнерів
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Тепер потрібно виправляти рішення Конституційного суду
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Похоже, отмена уголовной отвественности за незаконное обгащение всерьез встревожило наших международных партнеров. Посольство США, МВФ, Мировой банк и представительтство ЕС в Украине готовы оказать любое содействие, чтобы исправить решение Конституционного суда.
Только что виделись с главой правоохранительного комитета Верховной рады Андреем Кожемякиным. Сегодня комитет получил письмо, в котором говорится, что ни один из двенадцати законопроектов, внесенных в парламент, чтобы исправить решение Конституционного суда, не отвечают требованиям международных стандартов, в том числе, Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Отдельно подчеркивается, что это этим стандартам не сответствует и редакция законопроекта, внесённого президентом.
Письмо подписали представитель МВФ в Укарине Йост ЛЮНГМАН, посол США в Украине Мари ЙОВАНОВИЧ, посол ЕС в Украине Хьюго МИНГАРЕЛЛИ и директор Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату КОХЬКАНЕН.
В письме предлагается провести дополнительные обсуждения документов. И все четыре стороны готовы предоставить любую помощь и консультации, в том числе, через своих экспертов и представителей при подготовке окончательной редакции законопроекта.
«Потребность в быстром решении проблемы в антикоррупционном законодательстве не должна обеспечиваться путём нарушения надежности и конституционности положений статьи о незаконном обогащении. Мы также призываем украинскую власть найти способ продолжить работу над десятками расследований, которые уже были начаты.» - говорится в письме.
И насколько я понимаю, отдельно письмо подобного же содержания было направлено в адрес президента Петра Порошенко.
Думаю, в среду парламентский комитет обсудит возможность создания рабочей группы, которая вместе с авторами всех законопроектов и представителями заинтересованных сторон подготовит общую редакцию статьи 368-2 о незаконном обогащении.
Джерело: блог Мустафи Найєма