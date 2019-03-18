В Одесі судитимуть правоохоронців, яких підозрюють у корупційних діях



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Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно групи колишніх посадовців поліції, які налагодили корупційну схему для підприємців на пляжі Одеси

Слідчі прокуратури Одещини завершили досудове розслідування стосовно організованого злочинного угруповання поліцейських, які налагодили схему хабарництва з роздрібної торгівлі на пляжах.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Наразі обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Шевченківського відділення поліції, його заступника, начальника сектору превенції та старшого дільничного офіцера цього відділення.

Виконуючий обов’язки начальника Шевченківського відділення поліції у змові з трьома довіреними співробітниками органів внутрішніх справ вимагали та систематично одержували хабарі від підприємців.

Після сплати «поборів» комерсанти отримували можливість під час курортного сезону розміщувати торгові точки та безперешкодно продавати продукти харчування на пляжі «Аркадія».

Нагадаємо, що 23 травня минулого року слідчі прокуратури та співробітники Управління СБУ в області викрили злочинну групу під час одержання 23 400 грн хабара. Про це під час спільного брифінгу повідомив прокурор Одещини Олег Жученко.

Також під час розслідування з’ясовано, що раніше, у березні того року, поліцейські одержали у чотири транші майже 73 000 грн неправомірних коштів.