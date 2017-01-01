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    Думки вголос

    Відмовчатися не вдасться. Саакашвілі варто відповісти на звинувачення ГПУ

    Зараз важливим є тверезий погляд на речі, а не сліпа віра одним або іншим. Справі це не допоможе
    Мовою оригіналу Михаилу Саакашвили и его команде стоит дать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Отмалчиваться на обвинения, выдвинутые сегодня прокуратурой - не выход. Вполне возможно, что материалы, обнародованные Юрием Луценко сфабрикованы. Но «финансирование Курченко» - это тот случай, когда не хочется строить догадки.
    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Сьогодні, 17:35
    • Розсилка
    <span>Затримання правоохоронцями Михайла Саакашвілі</span>
    Затримання правоохоронцями Михайла Саакашвілі

    Зараз важливим є тверезий погляд на речі, а не сліпа віра одним або іншим. Справі це не допоможе

    Мовою оригіналу

    Михаилу Саакашвили и его команде стоит дать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Отмалчиваться на обвинения, выдвинутые сегодня прокуратурой - не выход. Вполне возможно, что материалы, обнародованные Юрием Луценко сфабрикованы. Но «финансирование Курченко» - это тот случай, когда не хочется строить догадки. Являлся ли Дангадзе доверенным лицом Михаила? Были ли у него или его окружения контакты с Сергеем Курченко? Получала ли команда Саакашвили какую-либо поддержку из Российской Федерации?

    Молчание, лозунги и уклончивые ответы неприемлемы. В ситуации войны с Россией любые вопросы без ответов, подозрения и факты, которые невозможно обьяснить - были бы убийственными.

    Отдельно я бы хотел знать: на самом ли деле соратники Михаила Саакашвили в таком тоне и с таким отношением говорили об акции 17 октября? Это важно, поскольку для многих людей это выглядело совсем иначе, и совсем с другими намерениями они выходили на площадь.

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    Но и сводить все происходящее к одной фамилии не стоит. Это не волнения в поддержку вождя, а результат недоверия и непонимания людей множества абсурдных шагов направленных на дискредитацию оппонентов и попытки выставить всех, кто против - либо маргиналами, либо врагами народа. И все это на фоне бескомпромиссной войны против НАБУ, гражданского общества и игнорирования реальных сепаратистов - мэров многих городов на Востоке, Труханова, Медведчука, и т.п.

    То, о чем говорит Михаил последние два года, общество требовало двадцать пять лет до него, во время его сотрудничества с Петром Порошенко и будет требовать дальше. Убить возмущение миллионов людей воровством, коррупцией и круговой порукой одним уголовным делом невозможно. Мы это уже тоже проходили.

    Сейчас важна трезвость, а не слепая вера одним или другим. Делу это не поможет.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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