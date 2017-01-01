Відмовчатися не вдасться. Саакашвілі варто відповісти на звинувачення ГПУ

Зараз важливим є тверезий погляд на речі, а не сліпа віра одним або іншим. Справі це не допоможе

Мовою оригіналу

Михаилу Саакашвили и его команде стоит дать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Отмалчиваться на обвинения, выдвинутые сегодня прокуратурой - не выход. Вполне возможно, что материалы, обнародованные Юрием Луценко сфабрикованы. Но «финансирование Курченко» - это тот случай, когда не хочется строить догадки. Являлся ли Дангадзе доверенным лицом Михаила? Были ли у него или его окружения контакты с Сергеем Курченко? Получала ли команда Саакашвили какую-либо поддержку из Российской Федерации?

Молчание, лозунги и уклончивые ответы неприемлемы. В ситуации войны с Россией любые вопросы без ответов, подозрения и факты, которые невозможно обьяснить - были бы убийственными.

Отдельно я бы хотел знать: на самом ли деле соратники Михаила Саакашвили в таком тоне и с таким отношением говорили об акции 17 октября? Это важно, поскольку для многих людей это выглядело совсем иначе, и совсем с другими намерениями они выходили на площадь.

Но и сводить все происходящее к одной фамилии не стоит. Это не волнения в поддержку вождя, а результат недоверия и непонимания людей множества абсурдных шагов направленных на дискредитацию оппонентов и попытки выставить всех, кто против - либо маргиналами, либо врагами народа. И все это на фоне бескомпромиссной войны против НАБУ, гражданского общества и игнорирования реальных сепаратистов - мэров многих городов на Востоке, Труханова, Медведчука, и т.п.

То, о чем говорит Михаил последние два года, общество требовало двадцать пять лет до него, во время его сотрудничества с Петром Порошенко и будет требовать дальше. Убить возмущение миллионов людей воровством, коррупцией и круговой порукой одним уголовным делом невозможно. Мы это уже тоже проходили.

Сейчас важна трезвость, а не слепая вера одним или другим. Делу это не поможет.