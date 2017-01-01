Справа Саакашвілі: посольство США сподівається на оперативне слідство

Посольство США закликало сторони уникати насильства

Посольство США в Україні у зв’язку із ситуацією в Києві навколо екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі закликало сторони розрядити напругу й уникати насильства. «Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу й уникати



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Виступ Михайла Саакашвілі перед своїми прихильниками

Посольство США закликало сторони уникати насильства

Посольство США в Україні у зв’язку із ситуацією в Києві навколо екс-президента Грузії, колишнього глави Одеської ОДА Михайла Саакашвілі закликало сторони розрядити напругу й уникати насильства.

«Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу й уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією й сподіваємось, що слідство буде проведене оперативно й відповідно до законодавства України», – йдеться у заяві посольства у Twitter.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика. Під час сутичок на Костьольній постраждало декілька цивільних осіб та правоохоронців.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

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