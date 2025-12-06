Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Чи любите ви коньяк і шампанське так, як люблю їх я?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна переходить із радянської практики умовних назв до цивілізованої системи
фото: depositphotos.com

З 1 січня 2026 року Україна офіційно перестає використовувати радянський набір географічних назв

Перефразовуючи класика, я не закликаю вас ані пити більше, ані освідчуватися в коханні, ані – тим більше – відмовлятися від алкоголю назавжди.

Я пропоную інше, значно простіше й раціональніше: продовжувати купувати українське – просто незабаром не під назвою «коньяк» чи «шампанське», а під міжнародно коректними назвами «бренді» та «ігристе вино».

Бо з 1 січня 2026 року Україна офіційно перестає використовувати радянський набір географічних назв: «коньяк», «шампанське», «портвейн», «херес». Наші напої не зникають – зникають лише слова, які нам юридично не належали.

***

Чому це відбувається? Це абсолютно нормальний і давно очікуваний крок. Причини очевидні.

  1. Євроінтеграційні зобов’язання Україна взяла на себе обов'язок захищати географічні зазначення ЄС – саме так, як ЄС захищає свої Champagne, Cognac чи Porto.
  2. Міжнародні правила у системі Світової організації торгівлі існує пряма норма: географічні назви охороняються так само, як торговельні марки.
  3. Економічний сенс Якщо ми хочемо, щоб у світі визнавали «Гуцульську бриндзю», «Херсонський кавун» чи «Мелітопольську черешню», ми також повинні визнавати чужі географічні назви. Україна переходить із радянської практики умовних назв до цивілізованої системи, де слово – це не просто слово, а інтелектуальна власність.

***

Що зміниться для споживача? Лише етикетка. «Коньяк» → бренді «Шампанське» → ігристе вино «Портвейн» і «херес» → кріплене вино. Якість напою визначає не назва, а виробник. Українські заводи продовжать роботу – просто за іншими маркуваннями.

***

Що робити вам? Моя порада – проста і трохи романтична Я завжди люблю давати практичну пораду нашим читачам. І ось вона – абсолютно прагматична, але з легким романтичним підтоном. Купуйте зараз українське «шампанське», «коньяк», «портвейн» та «херес». Поки ці назви ще існують. Через кілька років такі пляшки стануть раритетом. Не за смаком – за історією.

Уявіть: минуло п’ять років. Ви дістаєте пляшку із написом «шампанське», відкорковуєте її для когось особливого і кажете: «Я тримав це шампанське п’ять років. Я знав, що воно буде тільки для тебе». Романтизм і прагматизм – рідкісне, але ефективне поєднання. Особливо у винній культурі й у питаннях географічних назв.

Тому моя порада залишається простою: візьміть кілька пляшок українського «коньяку», «шампанського», «портвейну» чи «хересу» на пару років наперед. Ви не лише підтримаєте свого виробника, а й станете власником маленької частинки історії, яка вже за кілька років буде коштувати зовсім по-іншому – і грошово, і символічно.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна алкоголь Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не робить кроків назустріч миру
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
2 грудня, 20:43
Нинішній раунд переговорів, схоже є грою американців у те, що вони готові промацувати договороздатність росіян і поки не дотискають Україну
Переговори у Маямі. Навіщо Путін імітував поїздку на фронт?
2 грудня, 11:11
Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
30 листопада, 22:12
Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
«Важливі дні, і багато може змінитися». Зеленський зробив анонс після розмови з генсеком НАТО
30 листопада, 19:34
Путін не бачить проблем у тому, щоб водити за носа США
Чергова димова завіса Путіна. Чого чекати Україні та ЄС від переговорів?
28 листопада, 13:05
Вашингтон наполягає на швидкому підписанні мирного плану
США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters
21 листопада, 16:08
Географія підтримки тільки розширюється
Стратегічні угоди з Грецією, Францією та Іспанією. Що це означає для України?
18 листопада, 10:43
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
8 листопада, 14:51
Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
7 листопада, 11:30

Михайло Непран

Чи любите ви коньяк і шампанське так, як люблю їх я?
Чи любите ви коньяк і шампанське так, як люблю їх я?
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
Ілюзія простих рішень: чому держава знову хоче «переробити» ФОПи
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua