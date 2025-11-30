Головна Країна Події в Україні
«Важливі дні, і багато може змінитися». Зеленський зробив анонс після розмови з генсеком НАТО

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
фото: Офіс президента

Обговорено підтримку, стійкість України та реакцію на російські удари

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, після якої анонсував «важливі дні» для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

«Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», – написав він за підсумками розмови.

Також Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що Україна координує зусилля з ЄС, серед іншого предметом обговорення була ситуація в дипломатії.

«Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці», – написав президент.

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

