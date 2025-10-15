Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Замість страшилок і картинок із «кварталами» давайте витратимо час на справу

Черговий раз у публічному просторі заговорили про «термінову необхідність» завезення трудових мігрантів із країн Східної Азії.

Як завжди – емоцій через край. Одні запевняють, що без робітників із Бангладеш чи Пакистану українська економіка просто зупиниться. Інші – навпаки – лякають, що це початок кінця: держава розчиниться серед чужинців, а на Борщагівці виросте «Чайна-таун», на Троєщині – «турецький квартал», а на Солом’янці – пакистанський район зі стріляниною китайських мафіозі.

Але насправді питання не в цьому.

Як і часто буває в українських дискусіях, емоцій – забагато, економіки – замало.

Бо перш ніж говорити, кого і звідки «завозити», треба розуміти – куди і навіщо. І головне – в якій економіці ці люди працюватимуть.

Навіть у радянські часи трудова міграція існувала – просто мала інші форми. Їздили так звані «шабашники» – внутрішні трудові бригади, що працювали в різних республіках. З регіонів надлишкової робочої сили, як Західна Україна чи Карпати, їхали туди, де була робота. А натомість до нас приїжджали в’єтнамці, німці, чехи – працювати на фабриках і будівництвах.

Сьогодні історія повторюється, але контекст зовсім інший.

Сільське господарство давно стало високотехнологічним: там, де раніше працювали сотні людей, тепер вистачає десятків. Продуктивність зросла в рази завдяки новим технологіям, автоматизації та сучасній логістиці.

За час війни стрімко зростає військово-промисловий комплекс – і він потребує не дешевої ручної праці, а інженерів, технологів, фахівців, які працюють із новими матеріалами, електронікою, виробничими системами. Це – ринок високої кваліфікації, а не масових заробітчан.

Будівництво також змінилося. Воно вимагає не «людей із лопатами», а спеціалістів, які знають сучасні стандарти, працюють з енергоефективними технологіями, розуміють нові матеріали. Тому розмови про «порятунок» галузі за рахунок некваліфікованих працівників із Азії виглядають щонайменше наївно.

По-перше, перед тим як говорити про масовий імпорт робочої сили з Азії, потрібно створити максимально комфортні умови роботи для українців. Це – не лише зарплати, а й нормальні контракти, соціальний захист, житло, логістику, дитсадки й прозорі правила.

По-друге, внутрішні резерви є: за різними оцінками, в Україні близько мільйона працездатних людей, які нині не залучені до ринку праці. Їх можна повернути через перепідготовку та мотиваційні програми.

І, по-третє, робити ставку потрібно не на кількість, а на якість – залучати не робочу силу, а технології.

У тому ж Китаї вже працюють так звані «темні фабрики» – виробництва, де світло не вмикають, бо в ньому немає потреби. Людей там просто немає: усі процеси виконують роботи. Такі заводи є, зокрема, в автомобільній промисловості, де збірка машин відбувається без участі людини – повністю автоматизовано, з точністю до міліметра.

Бо в сучасному світі діє міжнародний ринок праці – така ж реальність, як і ринок товарів чи капіталу. Люди мають право обирати, де жити й працювати. Українці їдуть до Португалії, португальці – до Швейцарії. І так буде завжди.

Питання не в тому, чи приїдуть до нас мігранти. Питання в тому, яка Україна їх зустріне.

Країна, що шукає дешеві руки, чи держава, яка приваблює розумні голови?

Замість страшилок і картинок із «кварталами» давайте витратимо час на справу: створимо умови, щоб поверталися наші, навчалися й працювали тут, а інвестори привозили технології, а не тільки людей.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка мігранти трудові мігранти українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
13 жовтня, 13:39
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
9 жовтня, 22:59
У документі міститься одна з найрішучіших критик антиімміграційної політики адміністрації Трампа
Папа Лев XIV розкритикував Трампа у апостольському повчанні «Dilexi te»
9 жовтня, 16:18
Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
9 жовтня, 13:30
Молодь у Німеччині лінується працювати
Тренд на неповну зайнятість став проблемою для Німеччини
29 вересня, 11:25
Олена Бескоровайна, співзасновниця угорсько-української двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті та співзасновниця «Голки» Маргарита Ситник
Серія мінувань та подяка Орбану. Інтерв’ю з засновницею першої української школи в Будапешті
26 вересня, 07:00
Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз
Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні
23 вересня, 23:03
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
Президент Південної Кореї заявив, що інвестиційні вимоги США можуть призвести до фінансової кризи
22 вересня, 01:25
Полювання на українських дітей за кордоном. Як перешкодити Росії?
Полювання на українських дітей за кордоном. Як перешкодити Росії?
19 вересня, 07:10

Михайло Непран

Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
Реформи від бідності. Історія українських урядів
Реформи від бідності. Історія українських урядів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua