США висунули погрозу Україні щодо мирного плану – Reuters

Вашингтон погрожує призупинити постачання розвідданих і зброї, щоб прискорити підписання мирного плану з Росією

США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга. Американська сторона пропонує прискорений графік переговорів, який українським чиновникам здається «агресивним».

Нагадаємо, що Європейський Союз назвав оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом.

Аналітичні системи штучного інтелекту здійснили оцінку потенційних наслідків запропонованого мирного плану між Україною, США та Росією. Аналіз виокремлює як значні вигоди, так і суттєві ризики для України у разі його ухвалення.

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою дипломатів. За словами глави держави, обговорювалися пункти мирного плану, «які можуть змінити багато», щоб максимально врахувати національні інтереси України у міжнародних переговорах.