Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати
фото з відкритих джерел

Умєров назвав зустріч «продуктивною і успішною»

Українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. Як інформує «Главком», про це свідчать заяви державного секретаря США Марко Рубіо та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, які транслювало «Суспільне». 

Рубіо зазначив, що після роботи у Женеві та зустрічі у Флориді ще є над чим працювати. Зокрема, він нагадав про запланований візит спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви.

«Багато роботи ще попереду, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною, ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. І йдеться не лише про те, щоби зупинити війну, але й про розбудову процвітаючого майбутнього України», – заявив держсекретар.

Умєров теж назвав цю зустріч «продуктивною і успішною». Він подякував США за їхні зусилля щодо мирного процесу.

«Ми обговорили всі важливі питання для України та українського народу, і США висловили надзвичайну підтримку. Наша мета – процвітаюча та сильна Україна», – підсумував він.

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України, заявив держсекретар США Марко Рубіо. 

Також зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною, заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.

