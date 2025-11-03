Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З 29 жовтня 2025 року запрацювали оновлені правила торгівлі, ухвалені Єврокомісією після консультацій з усіма сторонами
фото: depositphotos.com

Після початку війни ЄС виявив політичну мудрість і розуміння українських економічних труднощів

Україна пройшла три етапи ставлення до Європи – від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів. Перший етап – євроскептицизм – припав на часи Януковича, коли йшлося не стільки про заперечення Європи, скільки про вибір напряму: рухатися до ЄС чи в Митний союз із Росією. Це був не економічний, а світоглядний вибір – між різними моделями держави, суспільства і майбутнього.

Рух у бік колишніх країн СРСР, і передусім Москви, тоді здавався зрозумілим і комфортним. Український бізнес почувався там упевнено: спільна мова, знайомі правила гри, ті самі звички ведення справ. Як писав один поет – «все тє же ліца, все тє же рила». У цій впізнаваності була своя зручність – навіть якщо вона тягнула назад. Європейський напрям, навпаки, вимагав змін: у правилах, у звичках, у способі мислення.

Другий етап – євроромантизм – почався після Майдану. Європа тоді сприймалася майже як панацея від усіх українських бід – від корупції до неякісних доріг. Це була добра, але наївна віра, що хтось «ззовні» вирішить внутрішні проблеми. У цьому – традиційна українська риса: очікування, що зовнішня сила компенсує власну слабкість держави.

І лише тепер формується третій етап – єврореалізм. Європа перестає бути символом і стає робочим середовищем – зі своїми правилами, ринками, обмеженнями та інтересами. Це не розчарування, а ознака зрілості: ми починаємо бачити партнерство не як допомогу, а як конкуренцію за правилами.

Єврореалізм у дії

В економічному сенсі цей перехід уже відбувся. Від 2016-2017 до 2022 року вибудувалася працездатна система торговельних відносин із ЄС. Україна адаптувалася до технічних стандартів, агросектор навчився працювати в умовах квот, а переробка поступово витісняла сировинний експорт.

Після початку війни ЄС виявив політичну мудрість і розуміння українських економічних труднощів – пішов назустріч і, навіть на погіршення власних інтересів, відкрив свої ринки для української агропромислової продукції. Це рішення фактично врятувало економіку України у 2022–2023 роках, дало можливість утримати виробництво, експорт і валютні надходження. Водночас повне скасування мит і квот викликало нову хвилю емоцій – «усе пропало», «європейці нас обмежують», «зрада через зерно».

Насправді ж – нічого не пропало. З 29 жовтня 2025 року запрацювали оновлені правила торгівлі, ухвалені Єврокомісією після консультацій з усіма сторонами. Європейці не закрили ринок – вони структурували його заново, врахувавши реальні економічні баланси. Тепер діє гнучкий механізм моніторингу імпорту, який дозволяє регулювати обсяги постачань залежно від ситуації на внутрішніх ринках ЄС. Це – класичний приклад єврореалізму: не політичні заяви, а виважене регулювання, щоб зберегти і баланс, і партнерство.

Факти, а не емоції

З 29 жовтня 2025 року нові квоти суттєво розширили можливості для українського експорту:

  • Мед – збільшення на ≈ 483 %, з 6 тис. т до 35 тис. т.
  • Цукор – на ≈ 400 %, з 20 тис. т до 100 тис. т.
  • Знежирене молоко – на ≈ 208 %, з 5 тис. т до 15,4 тис. т.
  • Пшениця – зростання на ≈ 130 % порівняно з довоєнним рівнем.

Це не поступка – це визнання ролі України у європейському продовольчому ланцюзі. Так, нам ще далеко до повного безквотного режиму, але процес іде у правильному напрямку.

Європа як школа компромісів

Перше стратегічне розуміння: ми не конкуренти – ми партнери, які вписуються в традиційні ланцюги забезпечення ЄС продуктами харчування, враховуючи інтереси всіх інших учасників. Друге – не потрібно сприймати угоду як щось застигле.

Угода – це живий процес, що постійно коригується відповідно до економічної ситуації – і в Україні, і в ЄС. Навчитися жити в європейській сім’ї – це не лише користуватися її перевагами, а й уміти підтримати, коли це потрібно Європі. Європа – це компроміс. А ми поступово опановуємо мистецтво компромісів, без якого неможливо бути успішними в Європі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: експорт Європа бізнес Україна торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дика тварина гуляла у парку «Наталка»
На Оболоні посеред парку гуляв дикий кабан (відео)
Сьогодні, 09:57
ЄС та Україна також домовилися вивчати заходи, які допоможуть українським експортерам виходити на традиційні ринки в третіх країнах
ЄС та Україна оновили торговельну угоду: що змінилося
29 жовтня, 14:47
Дві країни зображені у вигляді спортсменів, що боряться за м'яч
Китай перемагає США у торговельній війні? Журнал The Economist опублікував промовисту обкладинку
24 жовтня, 08:58
Європейський Союз змінює позицію щодо зброї для України
ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?
21 жовтня, 12:03
Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це повертає Росію до реальності, пояснив президент
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії
19 жовтня, 15:32
Згідно з опитуванням, імовірність повернення біженців збільшиться на 10,8%, якщо Україна відновить свої кордони 1991 року
Названо три ключові умови, за яких біженці готові повернутися до України
11 жовтня, 19:54
Як діяти українцям вже сьогодні
Як зробити 2026 роком перелому без чарівної зброї
10 жовтня, 15:11
Виробничі потужності компанії розташовані в Києва
Завод одного з найбільших виробників хумусу знищила російська ракета
8 жовтня, 10:35
Як Росія тестує слабкі місця Європи
Росія тестує слабкі місця Європи
4 жовтня, 22:02

Михайло Непран

Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Від євроскептиків і євроромантиків до єврореалістів
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Трудова міграція: емоцій більше, ніж економіки
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Мито на експорт насіння – перший крок до економічної зрілості
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
Українські політики традиційно недооцінюють студентів

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua