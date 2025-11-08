Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами
фото: скріншот з відео

Президент розповів, що Росія застосувала цієї ночі щонайменше 25 балістичних ракет та понад 450 дронів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованого нічного удару Росії, який він назвав «дуже наглим» і «демонстративним». Ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, а також понад 450 безпілотників різних типів. Також президент розповів про переговори з США та іншими партнерами щодо придбання додаткових систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, за цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів. Президент відзначив цей результат як суттєвий, подякувавши підрозділам безпілотних систем, армійській авіації та мобільним вогневим групам. Також ефективно спрацювали системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Частину ракет також вдалося збити. Президент наголосив на надзвичайній складності протидії балістичним та аеробалістичним ракетам.

«Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети ефективно, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, над придбанням додаткових систем Patriot.

Президент висловив подяку кожному лідеру та другу у Європі, Америці та Азії, хто допомагає або намагається допомогти, і висловив упевненість, що необхідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони будуть ухвалені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський системи ППО Україна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мамдані вступить на посаду 1 січня 2026 року
Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані
5 листопада, 07:20
Більше 100 тисяч людей залишилися без даху, а інфраструктура була серйозно пошкоджена
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
5 листопада, 02:10
Через прогнозований туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Рятувальники попередили українців про негоду: що слід врахувати
1 листопада, 18:59
За словами джерел ЗМІ, Трамп не відмовився від ідеї постачання ракет Україні
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
31 жовтня, 19:22
Президент США обіцяв, що накладе вето, якщо законопроєкт все ж дійде до Білого дому
Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа
30 жовтня, 20:43
Зустріч Трампа, Зеленського та Венса у Овальному кабінеті Білого дому, 28 лютого 2025 року
Венс визнав, що суперечка з Зеленським у Білому домі принесла йому популярність
30 жовтня, 03:57
Українка Ірина Заруцька
У США новий вид метеликів назвали на честь загиблої українки Ірини Заруцької
26 жовтня, 07:59
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен
16 жовтня, 10:51
Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
9 жовтня, 10:32

Політика

Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Зеленський провів кадрові зміни у РНБО
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Контракти для військових, система електронних балів: Зеленський провів Ставку
Зеленський запросив президента Румунії приїхати до України
Зеленський запросив президента Румунії приїхати до України
Президент прокоментував справу Кудрицького
Президент прокоментував справу Кудрицького
Шмигаль повідомив, коли розпочнеться виробництво винищувачів Gripen в Україні
Шмигаль повідомив, коли розпочнеться виробництво винищувачів Gripen в Україні

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua