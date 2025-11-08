Ми працюємо з партнерами, з Америкою, щоб купити додаткові «Петріоти» – Зеленський

Президент розповів, що Росія застосувала цієї ночі щонайменше 25 балістичних ракет та понад 450 дронів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки масованого нічного удару Росії, який він назвав «дуже наглим» і «демонстративним». Ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, аеробалістичні та крилаті ракети, а також понад 450 безпілотників різних типів. Також президент розповів про переговори з США та іншими партнерами щодо придбання додаткових систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, за цю ніч українські Сили оборони знешкодили більш ніж 400 дронів. Президент відзначив цей результат як суттєвий, подякувавши підрозділам безпілотних систем, армійській авіації та мобільним вогневим групам. Також ефективно спрацювали системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Частину ракет також вдалося збити. Президент наголосив на надзвичайній складності протидії балістичним та аеробалістичним ракетам.

«Лише деякі системи у світі можуть збивати такі ракети ефективно, і, щоб закрити всю нашу територію, потрібно значно більше систем, значно більше ракет до цих систем», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна активно працює з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, над придбанням додаткових систем Patriot.

Президент висловив подяку кожному лідеру та другу у Європі, Америці та Азії, хто допомагає або намагається допомогти, і висловив упевненість, що необхідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони будуть ухвалені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок.