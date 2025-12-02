Головна Світ Політика
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
Путін не робить кроків назустріч миру
Північноатлантичний альянс не фіксує сигналів про готовність Володимира Путіна до реальних мирних переговорів з Україною

У НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську Правду».

Північноатлантичний альянс не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до компромісів, які дозволили б вийти на мирну угоду з Україною. Про це під час закритої зустрічі з журналістами повідомив високопосадовець НАТО.

За його словами, Альянс не бере участі у перемовинах, але підтримує американські ініціативи. Однак саме Кремль, запевняють у НАТО, блокує будь-які можливі зрушення.

«Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні», – заявив, зокрема, високопосадовець НАТО. «Я дуже хочу помилятися», – додав він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах та суднах, які заходять до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.

Теги: путін президент диктатор НАТО війна Україна

