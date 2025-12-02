Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру

Північноатлантичний альянс не фіксує сигналів про готовність Володимира Путіна до реальних мирних переговорів з Україною

У НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську Правду».

Північноатлантичний альянс не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до компромісів, які дозволили б вийти на мирну угоду з Україною. Про це під час закритої зустрічі з журналістами повідомив високопосадовець НАТО.

За його словами, Альянс не бере участі у перемовинах, але підтримує американські ініціативи. Однак саме Кремль, запевняють у НАТО, блокує будь-які можливі зрушення.

«Я не бачу жодних ознак того, що Путін серйозно ставиться до мирного процесу або є всерйоз зацікавлений у тому, щоби йти хоч на якісь поступки, які привели б до миру в Україні», – заявив, зокрема, високопосадовець НАТО. «Я дуже хочу помилятися», – додав він.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна у відповідь на атаки на танкери розширить удари по українських портах та суднах, які заходять до них. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне. За словами диктатора, Європа сама себе вивела з врегулювання війни в Україні, а тепер заважає адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру.