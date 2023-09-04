Дивна смерть турецького бізнесмена, що постачав бронежилети для ЗСУ: всі деталі

Бізнесмена, який постачав Києву бронежилети, знайшли мертвим у Туреччині





Турецька поліція веде розслідування кримінальної справи за фактом смерті глави компанії FARMTR Халіта Арабаджі, знайденого мертвим у власному будинку у місті Болу на початку липня. Втім, турецька влада довго тримала у таємниці цей факт і опублікувала інформацію про це лише наприкінці липня. Цікаво і те, що головною версією слідства у справі є «український слід», оскільки Арабаджі у березні уклав контракт із Міністерством оборони України на суму близько 17 млн ​​євро. Але журналісти викрили і нові подробиці скандальної справи.

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Контракт стосувався постачання 30 тис. бронежилетів для потреб ЗСУ. Однак відправлене турецькою стороною екіпірування та засоби захисту до ЗСУ не дійшли, а кошти кількома траншами були переведені на офшорний рахунок у Бахрейні.

Журналіст Барис Теркоглу у своїй колонці в газеті Cumhuriyet запевняє, що це далеко не всі цікаві моменти цієї резонансної справи. За його словами, Арабаджі не було й 51 року, і у нього був доволі успішний бізнес. Його називали близьким до влади бізнесменом. Офіційно вважається, що Арабаджі покінчив життя самогубством, але обставини його смерті викликали у багатьох сумнів.

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Арабаджі мав сільськогосподарську та тваринницьку компанію під назвою FARMTR. До оборонної промисловості компанія не мала ніякого відношення. Але 14 березня 2022 року між Міністерством оборони України та FARMTR було підписано контракт на бронежелети.

Компанія підприємця пообіцяла доставити в Україну 30 тис. жилетів протягом п'яти днів, за що він отримав 16 мільйонів 656 тисяч 300 євро. Проте обіцяні засоби захисту для військових в Україну компанія так і не відправила. Українська сторона найняла адвоката, аби правовими методами покарати компанію, яка не виконала контракт. Пізніше судові позови стали основою для справи про шахраство.

У ході розслідування з'ясувалося, що договір підписав нібито не сам Арабаджі, а його син, який працює перекладачем, і він же підготував цей договір. Крім того, отримані від України гроші в той же день ділилися на дрібні частини і розподілялися по рахунках, а частина їх була виведена через офшорний рахунок в Бахрейні.

Під час допиту в прокуратурі Арабаджі сказав, що бронежилети, дійно не були надіслані і пояснив це «форс-мажорними обставинами». Він запевнив, що раніше нібито уже постачав 70 тис. жилетів для іншої компанії, і це було нормально. Наприкінці квітня прокурор оголосив обвинувальний акт проти Арабаджі за різними звинуваченнями і зазначив це «кваліфікується як шахрайство».

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Але у цій справі є низка деталей, які і досі залишаються невідомими. Хто був посередником цієї закупвлі, як в Україні, так і в Туреччині? Хто звів Міністерство оборони України та турецьку сільськогосподарську і тваринницьку компанію? Чому не вдалося розкрити людей, які цікавились закупівлею бронежилетів, і за словами Арабаджі це відбувалось через месенджер WhatsApp? І найголовніше, що зараз відбувається із грошима, які виплатила Україна? Можливо, слідство тривало б і далі і владось знайти відповіді, якби у цей самий момент, на початку липня, Халіта Арабаджі за дивиних осбтавин знайшли мертвим у його заміському будинку в районі міста Себен в турецькій провінції Болу.

Теркоглу заявив, що окрім новин про те, що Арабаджі знайшли мертвим, нібито зник і український уповноважений чиновник, який підписав контракт з компанією Арабаджі. Немає ні бронежилетів, ні грошей. Навіть веб-сайт компанії Арабачі був закритий. Акаунти в соціальних мережах видалені. Попри те, що адвокати Арабачі підтвердили його смерть справа продовжується і поки що ніяких нових деталей слідчі не повідомляють.