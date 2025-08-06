Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє

Про десятки мільйонів тонн зерна, які ми щороку вивозимо за кордо

У 1999 році, всупереч потужному спротиву аграрного лобі, Президент Леонід Кучма підписав рішення про введення експортного мита на насіння соняшника. Але проти були не лише українські гравці. Заперечували і наші міжнародні «друзі» – Туреччина, Росія, ЄС. Їм було вигідно купувати дешеву українську сировину й заробляти на її переробці.

Та попри це, рішення спрацювало. Вже за кілька років Україна стала №1 у світі з виробництва соняшникової олії.

Сьогодні в цій галузі працює понад 50 тисяч людей. Вона щороку дає понад 20 мільярдів гривень податків і входить до топу найрентабельніших секторів економіки.

Як економіст і як патріот, я ніколи не тішився статистикою про десятки мільйонів тонн зерна, які ми щороку вивозимо за кордон.

Це не ознака сили. Це – ознака сировинної моделі.