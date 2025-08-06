Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Про десятки мільйонів тонн зерна, які ми щороку вивозимо за кордо

У 1999 році, всупереч потужному спротиву аграрного лобі, Президент Леонід Кучма підписав рішення про введення експортного мита на насіння соняшника. Але проти були не лише українські гравці. Заперечували і наші міжнародні «друзі» – Туреччина, Росія, ЄС. Їм було вигідно купувати дешеву українську сировину й заробляти на її переробці.

Та попри це, рішення спрацювало. Вже за кілька років Україна стала №1 у світі з виробництва соняшникової олії.

Сьогодні в цій галузі працює понад 50 тисяч людей. Вона щороку дає понад 20 мільярдів гривень податків і входить до топу найрентабельніших секторів економіки.

Як економіст і як патріот, я ніколи не тішився статистикою про десятки мільйонів тонн зерна, які ми щороку вивозимо за кордон.

Це не ознака сили. Це – ознака сировинної моделі.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зерно Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23066 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:32
Міжнародні делегації відвідали Бородянку, де триває відновлення. 5 червня 2025 рік
Відбудова Бородянки: поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн
30 липня, 11:17
Ольга Селих у 2025 році закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка
Ольга Селих – нова пані посол в Омані. У соцмережах розгорілися суперечки
22 липня, 22:10
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
21 липня, 11:49
До кінця літа або восени Росія може перейти до нового етапу наступальної кампанії
Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ попередив про нову фазу наступу РФ
20 липня, 17:39
Британський оглядач зазначив, що питання про поразку України більше не є гіпотетичним
The Guardian: Україна може впасти – це більше не гіпотеза
14 липня, 11:02
Герман Сметанін: Україна стала центром оборонних інновацій
Данія погодилася інвестувати в українські оборонні технології на основі ШІ
7 липня, 12:11
Урсула фон дер Ляєн відмовилася показати свої смс, у яких йшлося про вакцинацію проти коронавірусу
«Відправила меседж». Як Урсула фон дер Ляєн втрапила у скандал з корупційним присмаком Тема тижня
7 липня, 10:00
Трамп: Якби я був президентом, війни з Росією зараз не було б
Трамп відповів, чому не надає Україні таку ж допомогу, як і Ізраїлю
7 липня, 01:31

Михайло Непран

Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Зерно вивеземо – бідність залишиться. Як Україна програє, коли не переробляє
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
Українські політики традиційно недооцінюють студентів
Реформи від бідності. Історія українських урядів
Реформи від бідності. Історія українських урядів
Торгівля, Навроцький, зерно і кордон. Чи повернуться 6 червня черги з українських фур на в’їзді до ЄС?
Торгівля, Навроцький, зерно і кордон. Чи повернуться 6 червня черги з українських фур на в’їзді до ЄС?
Спадщина Портнова. Через суд він вимагав зарахувати одного з політиків до лику святих УПЦ
Спадщина Портнова. Через суд він вимагав зарахувати одного з політиків до лику святих УПЦ
Де брати гроші? Кілька порад для тих, хто планує збільшувати податки
Де брати гроші? Кілька порад для тих, хто планує збільшувати податки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8579
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
5851
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4223
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua