Чи повторить Росія долю Німеччини у Першій світовій?
Економічна поразка як кінець воєнної гри
Все більше військових аналітиків визнають: виграти війну виключно на фронті сьогодні практично неможливо.
Лінія бойових дій стабілізувалася, ресурси обох сторін обмежені, а головна боротьба точиться вже не за кілометри, а за стійкість систем.
Ситуація дедалі більше нагадує 1918 рік – тоді фронт стояв, а війна закінчилася.
Як саме?
І чи можливе подібне завершення тепер – через економічне виснаження, а не воєнну перемогу?
Як говорить діалектика, історія повторюється – але на новому якісному рівні.
Сто років тому Німеччина програла війну не на полі бою, а в економіці.
Сьогодні Росія крок за кроком входить у той самий сценарій – військове утримання позицій при поступовому руйнуванні власної економічної бази.
У 1918 році німецька армія ще стояла у Франції, фронт не був прорваний.
Та в тилу вже тріщала вся система: падало виробництво сталі, не вистачало палива, транспорту, продовольства.
Армія існувала за рахунок голодного населення, і саме тоді виник зручний міф про «удар у спину» – начебто політики зрадили переможну армію.
Насправді ж держава вичерпала ресурси, і дисципліна не могла врятувати країну, яка просто перестала виробляти війну.
Росія сьогодні виглядає схоже.
Фронт тримається, але тил виснажується.
Оборонна промисловість працює на межі, бюджети регіонів спустошені, імпортозаміщення існує лише у звітах.
Держава воює не силою, а висмоктуванням – резервів, людей, майбутнього.
Як і сто років тому, армія стоїть, коли держава вже падає.
Тоді Німеччина задихнулася від блокади.
Британці перекрили постачання продовольства, металу, медикаментів.
«Ріпна зима» – Steckrübenwinter – стала символом деградації тилу, коли ціла нація харчувалася кормовими буряками.
Голод, хвороби, страйки – усе це роз’їдало імперію зсередини.
Сьогодні Росія переживає свою власну блокаду, лише не морську, а технологічну.
Санкції відрізали її від машин, мікроелектроніки, інвестицій.
Зовні вона ще продає нафту й газ, але з дисконтом, а всередині втрачає здатність відтворювати виробництво.
Тоді Німеччина задихнулася без імпорту, сьогодні Росія – без технологій.
Економічна війна завжди завершується фінансовим колапсом.
У 1918 році борг Німеччини зріс у дванадцять разів, інфляція знищила довіру до грошей, а держава розплачувалась за війну майбутнім.
Сучасна Росія фінансує війну так само – витрачаючи резерви, друкуючи рублі, забираючи ресурси у регіонів і населення.
Бюджет воєнний і дефіцитний: сім із десяти рублів ідуть на армію, поліцію та пропаганду.
ВВП росте лише на папері – бо замість економіки миру формується економіка боєприпасів.
Росія, як колись Німеччина, воює в кредит, який ніхто не зможе повернути.
Але найглибший паралелізм – у логіці блокади.
Тоді союзники перекривали німецькі порти, сьогодні Росія намагається сама створити блокаду для України, знищуючи її енергетику, заводи, порти, аграрні термінали.
Обстріли – це новітня форма тієї ж економічної війни: не завоювати територію, а зламати економіку.
Та якщо сто років тому блокада зруйнувала Німеччину, то тепер вона не працює проти України.
Бо Україна – відкрита, інтегрована в глобальні ланцюги, має альтернативні маршрути, підтримку союзників і внутрішню енергію виживання.
Дунайські порти, сухопутні переходи, децентралізована енергетика – це нова форма економічної оборони, яка робить війну Росії все більш безглуздою.
Історія вчить: будь-яка велика війна завершується не на фронті, а в бухгалтерії.
У 1918-му Німеччина впала не від поразки армії, а від виснаження суспільства, що перестало вірити у війну.
Росія наближається до тієї самої межі.
Вона виснажує себе санкціями, тіньовими витратами, демографічною втратою й страхом перед власним майбутнім.
Система, яка живе війною, розпадається в момент, коли економіка перестає її годувати.
Сто років тому Німеччина програла, коли вже не могла виробляти війну.
Сьогодні Росія повторює цей шлях: її ракети ще летять, але економіка вже падає.
Обстріли українських підприємств не змінять цього – лише прискорять власне виснаження.
Війни ХХІ століття виграють не генерали, а економіки. І, як показує історія, економіка завжди бере реванш над гарматами.
