Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки
Перевірки бізнесу відновлять з 1 жовтня
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», – йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.
Перевірки відновлять з 1 жовтня. Законопроєкт передбачає відновлення документальних (планових і позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.
Нагадаємо, що 30 червня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг. Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Однак перевірки для бізнесу, заборонені на час воєнного стану, відновили частково – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але Міжнародний валютний фонд не зараховує Україні виконання «маяка» за законопроєктом №8401 і вимагає повернення податкових перевірок.
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