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Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки
Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Перевірки бізнесу відновлять з 1 жовтня

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування», якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Перевірки відновлять з 1 жовтня. Законопроєкт передбачає відновлення документальних (планових і позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України. Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада.

Нагадаємо, що 30 червня парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №8401 щодо скасування воєнних податкових пільг. Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Однак перевірки для бізнесу, заборонені на час воєнного стану, відновили частково – для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але Міжнародний валютний фонд не зараховує Україні виконання «маяка» за законопроєктом №8401 і вимагає повернення податкових перевірок.

Теги: бізнес податки Кабмін

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