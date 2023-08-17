НАЗК внесло власника AliExpress до переліку спонсорів війни

Станом на 2023 рік компанія продовжує бізнес у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів

На території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba – ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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У пресслужбі відомства пояснили це рішення тим, що Alibaba Group продовжує працювати в РФ і надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді.

Зокрема, на території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba – ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

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Станом на 2023 рік компанія продовжує бізнес у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

При цьому у квітні 2023 року агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

«Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються», – зазначається у повідомленні.

Ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно, вважає НАЗК.

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