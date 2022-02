Україна вимагає скликати Радбез ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР»

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР». Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що відповідне звернення вже передано в Радбез.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Рада Безпеки ООН має зібратися якнайшвидше через це рішення Росії. Він заявив, що укази президента Росії Володимира Путіна направити в так звані «ЛНР» і «ДНР» «миротворчі місії» є відвертою агресією проти України.

The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty



The @UN Security Council should convene ASAP