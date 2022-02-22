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    Україна вимагає скликати Радбез ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР»

    Україна вимагає скликати Радбез ООН через рішення Росії щодо окупованого Донбасу - Україна вимагає скликати Радбез ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР»
    Україна вимагає скликати Радбез ООН через рішення Росії щодо окупованого Донбасу
    фото з відкритих джерел

    Відповідне звернення Україна вже передала в Радбез

    Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР». Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

    Кулеба зазначив, що відповідне звернення вже передано в Радбез.

    Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Рада Безпеки ООН має зібратися якнайшвидше через це рішення Росії. Він заявив, що укази президента Росії Володимира Путіна направити в так звані «ЛНР» і «ДНР» «миротворчі місії» є відвертою агресією проти України.

    Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

    Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

    А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї.

    Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

    Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

    Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.

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    Теги: МЗС Донбас Мінські угоди ООН армія Путін Радбез ООН Дмитро Кулеба
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    Україна вимагає скликати Радбез ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР»