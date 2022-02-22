Україна вимагає скликати Радбез ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР»

Відповідне звернення Україна вже передала в Радбез

Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із визнанням Росією «Л/ДНР». Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що відповідне звернення вже передано в Радбез.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Рада Безпеки ООН має зібратися якнайшвидше через це рішення Росії. Він заявив, що укази президента Росії Володимира Путіна направити в так звані «ЛНР» і «ДНР» «миротворчі місії» є відвертою агресією проти України.

The decrees by President Putin ordering a so-called peacekeeping mission into the so-called Donetsk & Luhansk people’s republics is another outright aggression against Ukraine, a violation of its territorial integrity and sovereignty



The @UN Security Council should convene ASAP — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї.

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.