Як у Канаді позбуваються імен і символів колоніального минулого

У Галіфаксі (Канада) місцева влада годину обговорювала й за 10 секунд проголосувала рішення демонтувати бронзову статую засновника міста – Едварда Корнвалліса, бо він розправлявся з аборигенами в ті далекі часи, коли місто заснував.

Жителі Галіфакса перенесуть статую на склад, оскільки зараз позбавляються від символів та імен колоніального минулого в публічному просторі й не хочуть жодних історичних бар’єрів між громадянами міста сьогодні. А минулої осені в Монреалі перейменували вулицю, що мала ім’я британського генерала, який хотів очистити вулиці від корінного

У Галіфаксі (Канада) місцева влада годину обговорювала й за 10 секунд проголосувала рішення демонтувати бронзову статую засновника міста – Едварда Корнвалліса, бо він розправлявся з аборигенами в ті далекі часи, коли місто заснував.

Жителі Галіфакса перенесуть статую на склад, оскільки зараз позбавляються від символів та імен колоніального минулого в публічному просторі й не хочуть жодних історичних бар’єрів між громадянами міста сьогодні.

А минулої осені в Монреалі перейменували вулицю, що мала ім’я британського генерала, який хотів очистити вулиці від корінного населення...

«Це не переписування історії... Це про те, що не все варто закарбовувати в бронзі... Ми всі є продуктом нашої історії, але нам не потрібно бути її в’язнями», – сказав міський голова Майк Саведж.

Хм... Дехто пропонував залишити пана Едварда Корнвалліса в парку, де він стояв стільки часу, а поряд поставити пам’ятники знищеним аборигенам.

Щоби було спокійніше – а раптом вийдуть невдоволені.

Людська природа така схожа скрізь. І трагедії взаємної ненависті теж. Цікаво побачити схожість у тому, як люди можуть знаходити порозуміння.

Джерело: zik.ua

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