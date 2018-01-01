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    Думки вголос

    Як у Канаді позбуваються імен і символів колоніального минулого

    У Галіфаксі (Канада) місцева влада годину обговорювала й за 10 секунд проголосувала рішення демонтувати бронзову статую засновника міста – Едварда Корнвалліса, бо він розправлявся з аборигенами в ті далекі часи, коли місто заснував.
    Жителі Галіфакса перенесуть статую на склад, оскільки зараз позбавляються від символів та імен колоніального минулого в публічному просторі й не хочуть жодних історичних бар’єрів між громадянами міста сьогодні. А минулої осені в Монреалі перейменували вулицю, що мала ім’я британського генерала, який хотів очистити вулиці від корінного
    • Ольга Герасимьюк
    • Сьогодні, 06:57
    • Розсилка

    У Галіфаксі (Канада) місцева влада годину обговорювала й за 10 секунд проголосувала рішення демонтувати бронзову статую засновника міста – Едварда Корнвалліса, бо він розправлявся з аборигенами в ті далекі часи, коли місто заснував.

    Жителі Галіфакса перенесуть статую на склад, оскільки зараз позбавляються від символів та імен колоніального минулого в публічному просторі й не хочуть жодних історичних бар’єрів між громадянами міста сьогодні.

    А минулої осені в Монреалі перейменували вулицю, що мала ім’я британського генерала, який хотів очистити вулиці від корінного населення...

    «Це не переписування історії... Це про те, що не все варто закарбовувати в бронзі... Ми всі є продуктом нашої історії, але нам не потрібно бути її в’язнями», – сказав міський голова Майк Саведж.

    Хм... Дехто пропонував залишити пана Едварда Корнвалліса в парку, де він стояв стільки часу, а поряд поставити пам’ятники знищеним аборигенам.

    Щоби було спокійніше – а раптом вийдуть невдоволені.

    Людська природа така схожа скрізь. І трагедії взаємної ненависті теж. Цікаво побачити схожість у тому, як люди можуть знаходити порозуміння. 

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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