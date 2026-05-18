Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення

Сигнали, які вже не можна заглушити…

Щось фундаментальне зламалося всередині Росії. Докази цього надходять уже не лише через закриті розвідувальні канали, вони проступають у видалених публікаціях Telegram, у розгублених запитаннях молодих призовників, у заблокованих міжнародних месенджерах, що колись з’єднували російських громадян із зовнішнім світом, і в знесиленому мовчанні елітного класу, який вичерпав запас пояснень.

У травні 2026 року інформаційна архітектура Росії тріщить на очах. Рішення Кремля обмежити або відключити міжнародні платформи обміну повідомленнями – це не захід безпеки. Реакція влади є красномовною. Це зізнання того, що держава вже не довіряє власному нарративу утримати сумніви населення. Коли уряд змушений заглушувати власних громадян задля підтримки війни, тоді війна вже програна у свідомості тих, кого просять воювати.

У травні 2026 року в публічному просторі Росії з’являються явища, які ще рік тому були б неможливими. Інтернет-форуми, Telegram-канали, приватні інтерв’ю у всіх цих середовищах все частіше лунає одне запитання, яке Кремль не в змозі ані відповісти на нього, ані повністю заглушити: Навіщо? Навіщо ця війна? За що воюють їхні сини, чоловіки, брати? І чи правда те, що показують по державному телебаченню?

Навіть власний пропагандистський фланг Росії вже не здатний підтримувати фікцію перемоги. Захар Прілєпін – один із найвідоміших літературних апологетів цієї війни, визнав у відкритому тексті те, що державне телебачення відмовляється транслювати: Україна досягла відчутної переваги у безпілотниках, що російські просування звужуються, що за збереження поточних тенденцій Росія почне програвати спершу села, потім міста, потім сам сенс операції. Військово-аналітичний Telegram-канал ‘Рибарь» констатує те, що на полі бою панує «безпросвітна хтонь», а Україна повністю змінила парадигму, бо її мета не захоплення опорників, а знищення живої сили противника.

Це не поодинокі голоси. Це хор когнітивного дисонансу, що лунає з серця російського суспільного життя. І він має спільне джерело – це операції Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони України, які перенесли цю війну на територію самої Росії і назавжди змінили те, що росіяни вважають своєю реальністю.

Симптоми нестабільності проникають і у вищі ешелони влади. Аналітики фіксують турбулентність у трикутнику ФСБ – ФСО – Міноборони (військова розвідка). Технократичний клас, так звана «нобілітет», та частина еліти, яка ще вчора мовчки підтримувала режим, тепер відкрито ставить під сумнів наявність у Кремля будь-якого плану виходу з кризи. Стратегічні партнери Росії, насамперед Китай і Північна Корея, переглядають умови своєї підтримки, дедалі виразніше диктуючи власні інтереси. Сигнал, який надсилає ця система, влучно описав один із російських коментаторів: це «SOS».

Як Україна змінила правила гри: від жертви до хижака

Найбільш доленосна стратегічна помилка Москви полягала не у самому рішенні вторгнутися. Як би катастрофічно це не звучало, у перші місяці 2022 року міжнародна спільнота залишалась скутою десятиліттями енергетичної залежності від російських вуглеводнів. Ця залежність ненадовго створювала політичний простір, у якому Москва ще могла б відступити, зберігши рештки міжнародного становища. Це вікно зачинилось. Його зачинили не дипломати. Його зачинили Збройні Сили України своїми діями.

Росія розпочала цю війну з усталеним образом противника: слабша держава, колишній радянський придаток, нація, яка розколеться під тиском і прийме умови. Те, що Росія виявила ціною величезних і незворотних втрат – це те, що Україна не є жертвою у позі постійної оборони. Україна – це хижак. Україна має зуби. І Україна продемонструвала, з операційною точністю і стратегічною рішучістю, що готова застосувати ці зуби на російській землі, на їхньому «святому».

Переломний момент – це не окрема битва і не конкретна дата. Це послідовність операцій, які перенесли центр тяжіння цієї війни з української території на саму територію Росії, і тим самим перетнули межі, які російська стратегічна культура вважала непорушними з 1945 року. Саме ці операції стали справжніми точками неповернення.

Курська операція: смертельний укус у саме серце

Вихід українських сил на територію Курської області Росії – це безпрецедентна подія в історії цього конфлікту і, мабуть, у ширшій історії післявоєнної європейської безпеки. Вперше з часів Другої світової війни сусідня держава провела тривалу загальновійськову наступальну операцію на суверенній території Росії. Але Курська операція не була рейдом і не була жестом. Це була стратегічна демонстрація – свідома, тривала, розрахована на ефекти, що переживуть фізичну присутність українських сил на російській землі. І вона стала довгостроковим показом сили та рішучості українського війська.

У військовому вимірі операція змусила Росію перекинути значні сили з основного театру бойових дій, порушивши наступальну динаміку саме тоді, коли Москва вважала, що здобула оперативну ініціативу. Вона оголила фікцію недоторканності російської території – психологічного стовпа державної легітимності Росії. Але найважливіший ефект був когнітивним.

Росіяни, які живуть у Курській, Бєлгородській та суміжних областях, пережили те, що українці переносили з 2022 року: евакуацію, переміщення, звук артилерії по свій бік кордону. Росіяни, які дивилися державне телебачення, зіткнулися із зображеннями, які це телебачення не могло адекватно пояснити. Запитання, що виникло слідом – у форумах, у сімейних розмовах, у видалених дописах соцмереж, саме те, яке Україна й планувала викликати: Якщо наша армія перемагає, чому ворог на нашій землі?

Курська операція завдала смертельного удару, не лише військовому потенціалу Росії, а й усьому ідеологічному каркасу цієї війни. Вона сказала росіянам: ваша територія не є священною. Ваш уряд не здатний вас захистити. Війна, в яку вас просили вірити – не виграється. Росія після Курська стала країною, яку успішно атакували. Цей статус скасувати неможливо.

Операція «Павутина» і РДК: розвідувальний фронт у глибині Росії

Операція Служби безпеки України «Павутина» та транскордонні операції Російського добровольчого корпусу (РДК) розширили цю логіку далеко за межі конвенційного військового виміру. Ці операції довели, що розвідувальна та спеціальна операційна архітектура України здатна здійснювати тривалу діяльність глибоко на території Росії, а саме – це вербувати, забезпечувати й здійснювати операції, які силові структури Росії виявились нездатні попередити.

Стратегічне значення виходить далеко за межі тактики. Кожна успішна операція на території Росії поглиблює той самий когнітивний розлом, що й Курськ: вона змушує російських чиновників, олігархів і звичайних громадян визнати те, що війна не замкнена у далекому театрі. Вона тут. ФСБ, ФСО і ГРУ поставлені у пряму конкуренцію між собою щодо відповідальності за ці провали. Ця конкуренція прискорює внутрішню турбулентність, яка вже поглинає кремлівський силовий трикутник.

Кампанія глибоких ударів: кінець недоторканності…

Систематична кампанія далекобійних ударів України по інфраструктурі Росії: нафтопереробних заводах, об’єктах енергетики, складах боєприпасів, із застосуванням вітчизняно розроблених крилатих ракет «Лютий», «Паляниця», «Фламінго», а також стратегічних безпілотних авіаційних комплексів, досягла того, чого роки міжнародних санкцій не змогли – вона змусила російську еліту відчути цю війну у власному повсякденному житті.

Горить Туапсе. Перм отримала удари. Кіріші та Чебоксари під прицілом. У Сочі неспокійно. Дорога до Геленджика небезпечна. Крим – колишній символ реваншистського тріумфу Росії, який тепер недосяжний для відпочинку. Еліта, чиє «розкішне життя», як пишуть самі ж російські коментатори, перетворилося на «один вулкан», тепер розуміє: війна, яку їм обіцяли короткою і переможною, стала постійним станом уразливості на їхній власній землі.

І це ще не кінець несподіванок. Кожен день, який триває ця війна, зміцнює оборонну промисловість України, поглиблює її розвідувальну архітектуру та розширює операційне охоплення. Несподіванки, які Росія вже пережила, не останні. Минуле неможливо повернути. Траєкторія визначена. І вона ще не завершена...

П’ять вимірів незворотного тупіку

Військовий: Наступальна модель Росії системно деградована. Елітні формування, відновлені після катастрофічних втрат 2022 року, кинуті на виснажливі позиційні операції з мінімальним територіальним ефектом та непропорційними людськими втратами. Асиметричне масове застосування Україною FPV-дронів, барражуючих боєприпасів та систем наведення на базі штучного інтелекту фундаментально змістило тягар виснаження. Навіть лояльний до Кремля канал «Рибарь» визнав те, що на полі бою панує «безпросвітна хтонь», а Україна повністю змінила парадигму – її мета знищення живої сили, а не захоплення позицій. Офіцерський корпус середньої ланки – основа тактичної ефективності російської армії – не відновлений. Мобілізація, відкладена з політичних міркувань, дала формування зниженої згуртованості та мотивації. Навіть Прілєпін, літературний апологет цієї війни, визнав відкрито: за збереження поточних тенденцій Росія почне програвати спершу села, потім міста, потім сам сенс операції.

Економічний: Економіка Росії мілітаризована до рівня, несумісного зі стійким управлінням. Військові витрати витіснили продуктивні інвестиції. Інфляція підриває реальні доходи, тоді як воєнні галузі відтягують робочу силу й капітал із цивільного виробництва. Правові та інституційні механізми, на яких трималися внутрішні та іноземні інвестиції, вихолощені. Олігарх Дерипаска у повідомленні, згодом видаленому з Telegram-каналу, описав наслідки «розгрому силовиками правових інститутів» і назвав Росію регіональною державою з множинними обмеженнями та різко зменшеними ресурсами. Він назвав це початком деградації. Фінансовий блок уряду вимагає бюджетної дисципліни, яку війна унеможливлює. Це протиріччя структурно нерозв’язне в рамках чинної системи.

Політичний: Концентрація всіх стратегічних рішень в одній людині створила систему, нездатну ні адаптуватися, ні вести переговори. Росія не може прийняти умови України щодо припинення вогню, бо це вимагало б визнання того, що цілі, заради яких загинули сотні тисяч росіян, не були досягнуті. Лідер, який підписує таку угоду, не виживає в ній політично. Це не переговорна позиція – це структурна пастка власного виробництва. Те, що Росія може лише диктувати власні умови, й не здатна прийняти чужі – підкреслює тупіковість ситуації, у якій існує думка тільки однієї людини, а інших думок не буває. Але такий стан справ, за будь-яким історичним прикладом, завжди закінчується. Путін, у дусі Миколи Першого, схоже, вирішив не поступатися й померти на солдатській кроваті. Історія пам’ятає, чим завершилося те царювання.

Енергетичний: Диверсифікація Європи від російських вуглеводнів, яку Москва вважала геополітично неможливою, відбулася швидше та стійкіше, ніж прогнозував Кремль. Кампанія ударів України по нафтопереробних і енергетичних об’єктах Росії безпосередньо підвищила виробничі витрати. Індія та Китай – «альтернативні ринки», вимагають дедалі більших цінових знижок, фактично перекачуючи економічний профіцит від Росії до її ж покупців. Енергетична зброя, якою Москва шантажувала Європу у 2022 році, поступово знешкоджена.

Когнітивний: Це найбільш доленосний вимір, і саме тут тупік є найнебезпечнішим для Кремля. Молоді росіяни – ті, кого закликатимуть заповнити наступну хвилю мобілізації, дедалі відвертіше висловлюють нерозуміння мети цієї війни. Нарративи самопожертви, «захисту від НАТО», «денацифікації» – стерлися. Нічого на їх місце не прийшло. Держава, яка забороняє міжнародні платформи, щоб власне населення не ставило запитань, вже програла інформаційну війну проти себе.

Залежності, які Росія виробила сама, і нові можливості для інших

Намагаючись уникнути стратегічної поразки, Росія зробила себе структурно залежною від партнерів, чиї інтереси різко розходяться з її власними. І ці партнери вже усвідомили та активно використовують цей важіль.

Постачання КНДР артилерійських боєприпасів, і за численними достовірними повідомленнями особового складу наземних сил надало Пхеньяну безпрецедентний ступінь впливу на військові операції Росії. Кім Чен Ин визначатиме свою ціну у технологіях озброєнь, у дипломатичній підтримці, у ресурсних поступках, у момент за власним вибором. Росія заклала частину стратегічної автономії державі, яку решта світу вважає ізгоєм.

Відносини Китаю з Росією не менш асиметричні. Пекін надав товари подвійного використання, мікроелектроніку та фінансові канали, але виключно на китайських умовах і за китайськими цінами. Ця залежність незворотна в короткостроковій перспективі й створює важіль, який Пекін може застосувати в будь-якому вимірі, від територіальних поступок на Далекому Сході до дипломатичної підлеглості в міжнародних організаціях. Пекін не потребує перемоги Росії. Пекін потребує залежності Росії.

Тупіковість російської ситуації формує стратегічні можливості не лише для України, а й для інших держав. Китай може поставити Росію у залежність від власних геополітичних забаганок, аж до територіальних поступок. КНДР торгує підтримкою на умовах передачі технологій. Іран отримує від Росії те, про що ще вчора не наважувався просити. Країна, яка ще нещодавно диктувала умови сусідам, тепер сама приймає умови від тих, кого вважала периферією.

Стратегічний тупик: три сценарії, де вже жоден не є прийнятним

Можна впевнено сказати Росія перетнула поріг, з якого немає безвитратного повернення. Точкою неповернення стала не дата 24 лютого 2022 року, навіть після початку повномасштабного вторгнення існував вузький коридор для міжнародного відкату, поки залежність від російської енергетики стримувала реакцію Заходу. Точками неповернення стали операції, які перенесли цю війну на саму Росію: Курська операція, «Павутина», кампанія глибоких ударів по інфраструктурі – «асиметричні дії».

Кремль сьогодні стоїть перед трьома сценаріями, кожен з яких несе наслідки, які система не здатна поглинути. Ескалація до зброї масового ураження спровокує відповідь, яка буде катастрофічною для самої Росії – це варіант керівництва, яке вирішило потягнути за собою інших. Переговори на умовах України несумісні з політичним виживанням чинного керівництва, бо лідер, який підписує таку угоду, не переживе її. Продовження нинішнього курсу веде до повільного, але невпинного виснаження в умовах, що дедалі більш сприятливі для України.

Стратегічні висновки: що має слідувати далі…

Системна слабкість Росії не є постійною, бо за наявності часу і простору будь-яка держава здатна відновити потенціал. Можливість, яку надає нинішній тупик, є обмеженою в часі. Будь-які переговорні рамки, які не усувають структурних причин конфлікту типу – відведення військ, забезпечувані гарантії безпеки, підзвітність за воєнні злочини, стійка архітектура стримування, лише перемотають годинник до наступної агресії. Партнери повинні розуміти, що точка неповернення Росією вже пройдена, і це означає, що вікно для вирішення конфлікту на умовах, вигідних для міжнародного права і безпеки, є вузьким і не буде відкритим вічно.

Для молодих росіян, які питають, навіщо їм вмирати за мету, яку вони не можуть сформулювати: ми не маємо відповіді, бо її немає у Кремля. Те, що держава змушена забороняти їм спілкування зі світом замість того, щоб відповідати на їхні запитання, є найточнішим виміром того, де стоїть Росія у травні 2026 року. Нарощування антивоєнного потенціалу, особливо серед молоді, яка відкидає наративи самопожертви та «війни до кінця» – є стратегічним фактором, що з кожним місяцем посилюється і якого Кремль не має інструментів нейтралізувати.

Війна, яку Росія розпочала задля відновлення імперії, створила умови для її власного розпаду, і не обов’язково територіального, але розпаду суспільного договору, інституційної легітимності та колективного сенсу, без яких жодна держава не може тривати довго. Україна не руйнувала Росію.

Україна надала Росії умови, в яких Росія руйнує себе сама. Ця війна назавжди змінила Росію. Змінила вона і світ, розірвавши ілюзії про незворотність глобального порядку, побудованого на нормах і міжнародному праві, й одночасно довівши, що ці норми ще можна захистити, якщо є воля це робити. Минуле повернути неможливо. Траєкторія визначена. І вона ще не завершена.