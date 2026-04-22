Росія відправляє на війну в Україну іноземців. Глава МЗС розказав, як реагують країни Африки, Азії та Латинської Америки

Лариса Голуб
Росія вербує на війну найманців з багатьох країн Африки
фото ілюстративне з відкритих джерел

Сибіга прокоментував питання незаконного найманства іноземних громадян в армію РФ

Київ має списки загиблих та полонених іноземних найманців, які боювали на боці Росії проти України. Нині Україна виступає союзником для країн Африки та Латинської Америки у боротьбі з незаконним рекрутингом, який проводить Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

За словами очільника закордонного відомства, Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами для припинення вербування іноземних громадян у російську армію. 

«Ми говорили зі своїми візаві про посилену відповідальність. І в багатьох країнах ввели кримінальну відповідальність за найманство. Завдяки нашим розвідслужбам ми передали схеми людей, які причетні до найманства. Ми просимо африканське головування зробити це одним із предметів, фокусів чи пріоритетів наступного року. Тому що це проблема, яка зростає», – повідомив Андрій Сибіга.

За словами міністра, українські розвідслужби провели масштабну роботу з ідентифікації осіб та механізмів, які Росія використовує для залучення іноземців до війни.

«Список громадян іноземних країн, які воюють на боці Росії. Ми маємо список і вбитих. І ми маємо свій список тих, хто тут у полоні», – сказав Сибіга.

Також Андрій Сибіга повідомив, що нещодавно відвідав Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де підтвердив, що консули відповідних країн мають безперешкодний доступ до своїх громадян, аби на власні очі переконатися в умовах їхнього утримання.

Нагадаємо, Російська Федерація масово залучає громадян африканських країн до лав своєї армії для війни проти України. Ця ситуація вже спричинила хвилю звернень до Києва з боку урядів Африки. За словами міністра Андрія Сибіги, нелегальна діяльність РФ з вербування іноземців зараз сфокусована саме на Африканському континенті.

За даними МЗС та Координаційного штабу, у полоні в Україні перебувають представники понад 20 країн (зокрема Непалу, Куби, Сомалі, Сьєрра-Леоне та Індії). Загальна кількість ідентифікованих найманців, які пройшли через систему полону або були задокументовані як загиблі, обчислюється сотнями.

«Главком» писав, що Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні».

Нагадаємо, у грудні минулого року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

