Росія відправила на фронт нову партію танків

Техніка нібито була доопрацьована з урахуванням досвіду бойового застосування

Російська держкорпорація «Ростех» заявила про передачу до окупаційних військ чергової партії основних бойових танків Т-90М «Прорив», Т-80БВМ та Т-72Б3М. Пропаганда запевняє, що техніка пройшла модернізацію з урахуванням «досвіду бойових дій», проте реальні втрати на полі бою свідчать про те, що навіть найсучасніші російські машини залишаються вразливими перед українськими технологіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росвідомство.

Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ (оскільки розпіарена «Армата» так і не з'явилася на фронті в значній кількості). Виробник заявляє про встановлення динамічного захисту «Релікт», посилення даху корпусу для захисту від дронів та нових систем РЕБ. Однак експерти наголошують: Т-90М – це лише глибока модернізація радянського Т-72Б. Він зберіг критичні недоліки, як-от низьку швидкість заднього ходу та щільне компонування, що призводить до детонації боєкомплекту при влучанні.

Відправка Т-80БВМ та Т-72Б3М свідчить про намагання Кремля кількісно компенсувати величезні втрати в бронетехніці. Це дешевші рішення, створені на базі старих радянських запасів. Хоча на них встановлюють сучасні приціли «Сосна-У», вони залишаються морально застарілими машинами, що не здатні повноцінно протистояти сучасним протитанковим засобам та дронам-камікадзе.

