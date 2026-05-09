Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія відправила на фронт нову партію танків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія відправила на фронт нову партію танків
Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ
фото: скріншот з відео

Техніка нібито була доопрацьована з урахуванням досвіду бойового застосування

Російська держкорпорація «Ростех» заявила про передачу до окупаційних військ чергової партії основних бойових танків Т-90М «Прорив», Т-80БВМ та Т-72Б3М. Пропаганда запевняє, що техніка пройшла модернізацію з урахуванням «досвіду бойових дій», проте реальні втрати на полі бою свідчать про те, що навіть найсучасніші російські машини залишаються вразливими перед українськими технологіями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росвідомство.

Т-90М наразі є найбільш просунутим серійним танком РФ (оскільки розпіарена «Армата» так і не з'явилася на фронті в значній кількості). Виробник заявляє про встановлення динамічного захисту «Релікт», посилення даху корпусу для захисту від дронів та нових систем РЕБ. Однак експерти наголошують: Т-90М – це лише глибока модернізація радянського Т-72Б. Він зберіг критичні недоліки, як-от низьку швидкість заднього ходу та щільне компонування, що призводить до детонації боєкомплекту при влучанні.

Відправка Т-80БВМ та Т-72Б3М свідчить про намагання Кремля кількісно компенсувати величезні втрати в бронетехніці. Це дешевші рішення, створені на базі старих радянських запасів. Хоча на них встановлюють сучасні приціли «Сосна-У», вони залишаються морально застарілими машинами, що не здатні повноцінно протистояти сучасним протитанковим засобам та дронам-камікадзе.

Як відомо, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. «Главком» проаналізував тривалість московських парадів за останні роки та звернув увагу на поступове скорочення формату заходу після початку повномасштабної війни проти України.

Читайте також:

Теги: росія танки фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Латвії виявили другий дрон після атаки на нафтобазу
Вибухи на нафтобазі в Латвії. Поліція зробила нову заяву
Вчора, 19:04
Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Між двома економіками діє стійка закономірність: російські проблеми стають білоруськими
Білорусь затягує пояс слідом за Росією – розвідка
6 травня, 18:02
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
29 квiтня, 12:03
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації
28 квiтня, 10:11
У РФ спостерігається стійке скорочення попиту в секторі будівництва, а також у низці стратегічно важливих галузей економіки
Провал у будівництві РФ. Ринок визнав спад у ключових секторах
28 квiтня, 09:53
Глава МВС РФ прибув до КНДР
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
21 квiтня, 03:08
США оцінили прибутки РФ
Бессент оцінив заробітки РФ від послаблення санкцій ушестеро нижче за дані медіа
16 квiтня, 01:47
Росіянин поставив близько $3800 на перемогу «Локомотива» у матчі з махачкалінським «Динамо»
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
13 квiтня, 11:43

Соціум

Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
Американські війська біля кордону з Росією? Польща зробила гучну заяву
Росія відправила на фронт нову партію танків
Росія відправила на фронт нову партію танків
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
Путін провів найкоротший парад у житті
Путін провів найкоротший парад у житті
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Дрони ЗСУ вдарили по найболючішому місцю армії РФ: що відомо
Парад в Сибіру шокує. Відео
Парад в Сибіру шокує. Відео

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Вчора, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Вчора, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Вчора, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Вчора, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Вчора, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
7 травня, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua