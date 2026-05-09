У Росії розпочались паради Путіна: що відомо

Росіяни вже провели декілька парадів Путіна

Сьогодні в низці російських міст пройшли військові паради диктатора Путіна. Заходи вже відбулися на Далекому Сході та в Сибіру. Попри спроби Кремля продемонструвати силу, цьогорічне святкування проходить на тлі дефіциту справної техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Військові марші вже завершилися в Южно–Сахалінську, Петропавловську–Камчатському, Владивостоку, Хабаровську та низці сибірських міст. За попередніми даними, участь у них взяли кілька тисяч осіб, проте кількість сучасної важкої техніки на регіональних парадах знову була обмеженою, оскільки більшість боєздатних одиниць задіяно або знищено на фронті в Україні.

Головне дійство на Красній площі в Москві заплановане на 10:00. Цього року Кремль робить ставку на пропагандистську інтеграцію. У трансляції обіцяють показати прямі включення з пунктів управління РВСН та кораблів ВМФ, де несуть службу учасники агресії проти України. Авіаційна частина передбачає проліт пілотажних груп, а штурмовики Су–25 мають зафарбувати небо у кольори триколора.

Поки російська пропаганда готує картинку «могутності», реальна ситуація для агресора залишається критичною. За даними західних медіа, зокрема The Economist, Путін дедалі більше втрачає контроль над елітами. Символічним фоном для парадів стали масштабні пожежі на нафтових об’єктах у Ярославлі та Пермі, що стали результатом успішних атак українських БпЛА.

До слова, указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів.