Безпілотники атакували Краснодарський край

У Краснодарському краю пролунало понад понад 17 вибухів

Вночі 13 травня на околицях Анапи у Краснодарському краю пролунала серія потужних вибухів. Про це пише «Главком».

За повідомленнями очевидців, у небі було чутно понад 17 вибухів з боку Чорного моря та видно яскраві спалахи.

Уламки одного з дронів упали на території підприємства в селищі Волна Темрюкського району, що спричинило займання обладнання. Ймовірно, БпЛА атакували морський порт, який знаходиться біля селища.

Морський порт, розташований безпосередньо у селищі Волна Краснодарського краю, називається морський порт Тамань. Це спеціалізований глибоководний порт, призначений для перевалки сухих та наливних вантажів (нафтопродукти, вугілля, зерно) на експорт.

Як відомо, у ніч на 3 травня безпілотники атакували Ленінградську область у Росії.

Мешканці кількох міст Ленінградської області чули характерні звуки прольоту БпЛА, що рухалися в напрямку Санкт-Петербурга, а також серію вибухів. Виникла пожежа. У мережі пишуть про ймовірну атаку на порти.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе у Краснодарському краї вночі 16 квітня місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

До слова, Служба безпеки спільно військовослужбовцями Першого окремого центру безпілотних систем ЗСУ знищили цистерни з нафтопродуктами ворога поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Як зазначається, під час розвідувальної роботи співробітники Служби безпеки встановили, що на залізничних станціях поблизу Луганська противник накопичив вантажні ешелони з пальним, призначеним для забезпечення російської військової техніки. Після підтвердження цілей та передачі координат підрозділам Сил безпілотних систем по ворожих об’єктах було завдано високоточних ударів із застосуванням дронів FP-2 компанії Fire Point.