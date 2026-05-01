Ігор Петренко Політолог

Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?

Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки
Чому «перемир'я» 9 травня – це не про мир

Парад 9 травня в Москві цього року вперше за весь час повномасштабної війни пройде без бойової техніки. Тільки піша колона. Танки і ракетні комплекси на Червоній площі цьогоріч не покажуть. І саме на цьому тлі Путін раптом запропонував «перемир’я» на 9 травня.

Логіка тут абсолютно прозора. Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg сформулював її точно: «Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновили атаки». Кремль не може гарантувати безпеку власної столиці – і це тепер визнають уже не лише експерти.

Цього тижня Інститут вивчення війни зафіксував принципову річ: Путін уперше за всю війну особисто прокоментував удари по російському НПЗ.

Раніше Москва такі речі ігнорувала або заперечувала, бо це знос пропагандистської картинки. Тепер мусила реагувати. Це означає одне – масштаб ефекту досягнув межі, за якою мовчати вже неможливо.

Минулого року перед 9 травня Москва стягувала близько 280 систем ППО, частково – з віддалених регіонів. Цього року, після того як українські дрони регулярно вражають об’єкти за 1500+ км від кордону, навіть це не дає гарантій.

Але є друга частина історії, яку важливо не загубити. У тому ж інтерв’ю Зеленський відкриває карти: Москва намагається пов’язати тему «перемир’я» зі зняттям санкцій. Зокрема – з частковим розблокуванням SWIFT, щоб російські банки знову могли працювати.

Тобто схема прозора: дайте нам спокій на парад – а ви послабте економічний тиск. Класичний кремлівський хід – отримати безпеку і гроші за рахунок бутафорних поступок.

Цьогорічний Великдень – найкраща ілюстрація вартості таких «перемир’їв». Уже до кінця 11 квітня Генштаб зафіксував 469 порушень оголошеного режиму тиші. На практиці «перемир’я по-кремлівськи» – це не пауза у війні, а підготовка до наступного удару під прикриттям тимчасової вивіски.

Принципово важливо, що Київ не грає в нав’язану йому емоційну гру. Зеленський не реагує «зрадили – обманули – образили», а тримає холодну позицію: уточнимо в команди Трампа деталі, говоритимемо предметно.

Україна підтверджує готовність до справжнього перемир’я – довгострокового, з гарантіями, з обміном полонених, з реальним захистом цивільних. І не готова до одноденної вистави заради того, щоб Путін сфотографувався на Червоній площі.

Це і є та сама нова якість – коли Україна не реагує на російські трюки, а змушує сам Кремль виправдовуватися.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна парад путін

Читайте також

Як пожежі показують слабкість Путіна
Чому чорний дим Туапсе важливий
Сьогодні, 13:43
Зеленський розповів журналістам про фронт, нафту та союзників
Російська нафта: бити чи не бити? Ось в чому питання. Головні тези зустрічі з Зеленським
10 квiтня, 12:37
Ліквідація пожежі на місці влучання
Обстріл Київщини 3 квітня: є загиблий, поранені, пошкоджено багатоповерхівки
3 квiтня, 13:59
Ціни на прохід Панамським каналом зросли майже в 10 разів
Світові ціни на логістику зросли. Панамський канал поставив рекорд
23 квiтня, 15:13
Пункт «Рава-Руська» частково перекрили
На одному з ключових КПП з Польщею спрогнозували затримки до червня: причина
23 квiтня, 16:31
Відбувся 73-й обмін полоненими
Україна повернула додому 193 полонених воїнів
24 квiтня, 15:57
Новобранцям не все дається легко, проте вони тренуються, щоб бути готовими до боїв
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
26 квiтня, 15:15
Мелоні: Я думаю, що це той момент, коли саме ми просимо Путіна зробити деякі кроки вперед
Мелоні розкритикувала ідею запрошення Путіна на саміт G20
25 квiтня, 15:09
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
29 квiтня, 12:03

Ігор Петренко

Алієв-трек. Як Україна вибудовує безпеку в обхід Москви
Санкції, які справді болять: ЄС нарешті вдарив по схемах Кремля
Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією
«Україна – це не «трохи пізніше»: як Київ відмовляється стояти в черзі за Іраном
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
Новини

Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Сьогодні, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
