Чому Путін раптом запропонував «перемир'я» на 9 травня?

Вперше за весь час повномасштабної війни парад у РФ пройде без бойової техніки

Чому «перемир'я» 9 травня – це не про мир

Парад 9 травня в Москві цього року вперше за весь час повномасштабної війни пройде без бойової техніки. Тільки піша колона. Танки і ракетні комплекси на Червоній площі цьогоріч не покажуть. І саме на цьому тлі Путін раптом запропонував «перемир’я» на 9 травня.

Логіка тут абсолютно прозора. Зеленський у телефонному інтерв’ю Bloomberg сформулював її точно: «Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновили атаки». Кремль не може гарантувати безпеку власної столиці – і це тепер визнають уже не лише експерти.

Цього тижня Інститут вивчення війни зафіксував принципову річ: Путін уперше за всю війну особисто прокоментував удари по російському НПЗ.

Раніше Москва такі речі ігнорувала або заперечувала, бо це знос пропагандистської картинки. Тепер мусила реагувати. Це означає одне – масштаб ефекту досягнув межі, за якою мовчати вже неможливо.

Минулого року перед 9 травня Москва стягувала близько 280 систем ППО, частково – з віддалених регіонів. Цього року, після того як українські дрони регулярно вражають об’єкти за 1500+ км від кордону, навіть це не дає гарантій.

Але є друга частина історії, яку важливо не загубити. У тому ж інтерв’ю Зеленський відкриває карти: Москва намагається пов’язати тему «перемир’я» зі зняттям санкцій. Зокрема – з частковим розблокуванням SWIFT, щоб російські банки знову могли працювати.

Тобто схема прозора: дайте нам спокій на парад – а ви послабте економічний тиск. Класичний кремлівський хід – отримати безпеку і гроші за рахунок бутафорних поступок.

Цьогорічний Великдень – найкраща ілюстрація вартості таких «перемир’їв». Уже до кінця 11 квітня Генштаб зафіксував 469 порушень оголошеного режиму тиші. На практиці «перемир’я по-кремлівськи» – це не пауза у війні, а підготовка до наступного удару під прикриттям тимчасової вивіски.

Принципово важливо, що Київ не грає в нав’язану йому емоційну гру. Зеленський не реагує «зрадили – обманули – образили», а тримає холодну позицію: уточнимо в команди Трампа деталі, говоритимемо предметно.

Україна підтверджує готовність до справжнього перемир’я – довгострокового, з гарантіями, з обміном полонених, з реальним захистом цивільних. І не готова до одноденної вистави заради того, щоб Путін сфотографувався на Червоній площі.

Це і є та сама нова якість – коли Україна не реагує на російські трюки, а змушує сам Кремль виправдовуватися.