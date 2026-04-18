Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО

Зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері

Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак він наголосив, що блоку потрібно посилюватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt am Sonntag.

Заява Рютте прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану.

«Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО... президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування», – сказав генсек.

Він додав, що потрібна «сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО», закликавши зміцнити оборонну промисловість з метою кращого захисту блоку. За його словами, в інвестиціях в оборону немає нічого поганого.

«Це має вирішальне значення для підтримки нашої стримувальної сили та оборони... Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці», – каже Рютте.

Також глава НАТО прокоментував ядерне стримування, заявивши, що ядерна парасолька США є головним гарантом безпеки в Європі. Він висловив упевненість, що так буде й надалі.

При цьому додав, що ядерна зброя Франції та Британії теж чинить стримувальний вплив і сприяє загальній безпеці Альянсу.

«Ядерне стримування НАТО є сильним і необхідним елементом нашої колективної оборони, яка складається з відповідного поєднання ядерних і звичайних засобів оборони, а також засобів протиракетної оборони, доповнених космічними та кіберможливостями», – резюмував Марк Рютте.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.