Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері
фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що вихід США з Північноатлантичного альянсу є малоймовірним. Однак він наголосив, що блоку потрібно посилюватися. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt am Sonntag.

Заява Рютте прозвучала на тлі того, як президент США Дональд Трамп регулярно критикує НАТО через небажання Альянсу допомогти йому у війні проти Ірану.

«Я не бачу ймовірності того, що США покинуть НАТО... президент Трамп явно розчарований деякими членами НАТО. І я розумію його розчарування», – сказав генсек.

Він додав, що потрібна «сильніша Європа в рамках сильнішого НАТО», закликавши зміцнити оборонну промисловість з метою кращого захисту блоку. За його словами, в інвестиціях в оборону немає нічого поганого.

«Це має вирішальне значення для підтримки нашої стримувальної сили та оборони... Скажіть своїм банкам і пенсійним фондам, що вони можуть інвестувати в оборону. Оборонна промисловість відіграє центральну роль, щоб ми могли продовжувати жити в безпеці», – каже Рютте.

Також глава НАТО прокоментував ядерне стримування, заявивши, що ядерна парасолька США є головним гарантом безпеки в Європі. Він висловив упевненість, що так буде й надалі.

При цьому додав, що ядерна зброя Франції та Британії теж чинить стримувальний вплив і сприяє загальній безпеці Альянсу.

«Ядерне стримування НАТО є сильним і необхідним елементом нашої колективної оборони, яка складається з відповідного поєднання ядерних і звичайних засобів оборони, а також засобів протиракетної оборони, доповнених космічними та кіберможливостями», – резюмував Марк Рютте.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі пройшла в напруженій атмосфері та завершилася різкою критикою на адресу європейських партнерів.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану. 

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував НАТО, зокрема через відмову союзників направити військові кораблі до Ормузької протоки для забезпечення безпеки судноплавства.

Читайте також:

Теги: США НАТО зброя Дональд Трамп Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джей Ді Венс підтримує передвиборчу кампанію Віктора Орбана в Будапешті. На гучному зв’язку президент США Дональд Трамп
Будапешт як полігон: як США тестують нову модель впливу
8 квiтня, 15:39
Трамп також скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США
США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
18 березня, 21:43
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
1 квiтня, 00:59
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
Politico: Цієї ночі Трамп оголосить про завершення війни з Іраном
1 квiтня, 23:59
Як повідомляють ЗМІ, Трамп був незадоволений Бонді з багатьох питань
Трамп звільнив Пем Бонді з посади генпрокурорки США
2 квiтня, 20:54
США погрожують завдати ударів по критичній цивільній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку
Іран відхилив пропозицію припинення вогню та висунув свої умови
7 квiтня, 00:35
Адміністрація Трампа і штати, якими керують республіканці, вдаються до жорстких заходів проти організацій лівого спрямування і пропалестинських груп
Губернатор Флориди підписав закон, який дозволяє йому одноосібно визнавати організації «терористичними»
7 квiтня, 07:54
США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа
США та Іран провели переговори: що відомо
7 квiтня, 18:01
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
10 квiтня, 04:29

Політика

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua