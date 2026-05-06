«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера

Артем Худолєєв
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік

Камалов працював із футбольним клубом «Анрі» та вивів його на рівень Кубка Росії з футболу

Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова. Про це повідомляє «Главком».

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Нагадаємо, російська керлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до попереднього переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть росія війна

Телеканал Fox шукає людину, яка за $50 тис. подивиться усі матчі Чемпіонату світу з футболу
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
