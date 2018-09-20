Українська влада дозволила сепаратистам відкрити другий фронт на Закарпатті

Олег Тягнибок Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

Олег Тягнибок

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скрін-шот з відео

Московія так само роздавала паспорти, промивала українцям мізки та спонукала до всіляких «присягань-родичань» із «братнім» народом

Cитуація на Закарпатті відверто шокує. Своїм недолугим управлінням влада олігархів зуміла не тільки довести країну до тотального зубожіння, а ще й дозволила сепаратистам відкрити «другий фронт» вже в глибокому тилу.

У ЗМІ оприлюднено відеозапис «урочистої» видачі угорських паспортів громадянам України в Берегово. На ролику зафіксовано, як з почестями та шампанським українці присягають на вірність Угорщині, обіцяють захищати її та тримати в секреті це «таїнство» перед державними структурами України.

Це відео справді шокує, бо засвідчує відкрите посягання сусідньої держави на територіальну цілісність України і фактично повторює те, що сталося на Донбасі й в Криму.

Там Московія так само роздавала паспорти, промивала українцям мізки та спонукала до всіляких «присягань-родичань» із «братнім» народом. Усе це відбувалося під носом у місцевих українських спецслужб, які в результаті майже повним складом перейшла на бік ворога і здали йому наші території.

Тут, товариство, зверніть увагу на ще одну важливу деталь: на Луганщині та Донеччині етнічних росіян було 40%, у Криму – всі 65%. До цього ще додайте багаторічно зомбовану та русифіковану частину етнічних українців, які на початку кремлівської агресії вже вважали себе росіянами. А тепер погляньте на Закарпаття: титульна українська нація – 80%! Угорців – щонайбільше 10%!!! То як можна було дозволити жменьці сепаратистів влаштувати шабаш поміж цілого мільйона українців? І відбулося це, знову-таки, під носом в української (?) Служби безпеки.

Як зараз мала б діяти українська влада? Відповісти оперативно і жорстко. Як зовні, так і всередині. Якщо наша дипломатія таки спроможеться вислати з України угорського консула, як про це боязко натякають у МЗС, - це, звісно, буде правильне рішення. Але в нинішній ситуації його, очевидно, уже недостатньо. Влада зобов’язана викликати посла Угорщини, висловити йому протест і припинити нарешті жалюгідне загравання з сусідами ціною державної цілісності.

Разом з тим, влада зобов’язана вимагати негайної відставки керівництва Служби безпеки, щонайменше на обласному рівні, і провести службове розслідування.

Наступне питання – до самих жирафів при владі. Чим ви займалися, коли «Свобода» РОКАМИ вимагала почати реальну боротьбу з сепаратизмом в цьому регіоні?! Де ви були? На Мальдівах та на Сейшелах? Тепер маємо наслідок, бо ж на похилу вербу і кози скачуть.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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