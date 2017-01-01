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    Думки вголос

    Путін звичайнісінький пристосуванець

    Вічний цар, або Якщо не Путін, то хто?
    Мовою оригіналу Владимир Путин, кажется, намерен опровергнуть крылатое выражение, приписываемое Шекспиру: «ничто не вечно под Луной». До него это пытались сделать Сталин и Брежнев. Став президентом России в 4-ый раз в 2018 году, в чем мало кто сомневается из грамотных политологов, он уже обходит Леонида Брежнева, правившего 18 лет, и
    • Герман Обухов

      Координатор Міжнародної антипутінської коаліції «Стоп фашизм в Росії!»

    • Сьогодні, 08:22
    • Розсилка

    Вічний цар, або Якщо не Путін, то хто?

    Мовою оригіналу

    Владимир Путин, кажется, намерен опровергнуть крылатое выражение, приписываемое Шекспиру: «ничто не вечно под Луной». До него это пытались сделать Сталин и Брежнев. Став президентом России в 4-ый раз в 2018 году, в чем мало кто сомневается из грамотных политологов, он уже обходит Леонида Брежнева, правившего 18 лет, и нацеливается на Иосифа Сталина, рулившего 31 год подряд. Владимир Владимирович, однако, забывает историю и России и Советского Союза. Леонида Брежнева уговаривали все, кто его окружал: «Леонид Ильич, вам нельзя уходить с поста Генерального Секретаря! Без вас страна пропадет!». Они как в воду глядели. Страна с названием Советский Союз действительно пропала с политической карты мира спустя всего 9 лет после кончины Леонида Брежнева. Один к одному мы видим и слышим сегодня, что касается «самого гениального и незаменимого президента» России.

    «Феномен» диктатора? Вряд ли. Путин не диктатор, он до него не дотягивает даже и наполовину. У диктаторов другие рефлексы и повадки. Владимир Путин самый обыкновенный приспособленец, задача которого служить капиталу и олигархам, но отнюдь не народу и не России. Доказательств этому утверждению предостаточно – как сам Путин, так и Россия, стали изгоями на мировой арене в последние годы, как бы это не отрицалось его сатрапами и всеми российскими СМИ. Россию вышвырнули из Большой восьмерки, как Моську, и Путин только утерся. Попытки создать какую-то альтернативу этому неформальному объединению великих держав провались с треском. БРИКС держится на соплях, а такие «недомерки», как ЕврАзЭС и ОДКБ с участием России, никому не интересны и никакого влияния на международную политику не оказывают. После начала необъявленной войны с Украиной Содружество Независимых Государств (СНГ) по - сути «приказало долго жить». ШОС управляется фактически Китаем, а АСЕАН Соединенными Штатами и Японией.

    Внутри России положение вещей еще хуже. Бедность не сокращается, а нарастает. Инфраструктура страны ветшает с каждым годом и не ровен час, когда в России перестанут летать самолеты кроме международных рейсов западных компаний. Все достижения новой России уходят, как вода в песок и сразу возникает вопрос: а были вообще какие-то достижения? Народ, смотрящий РТР и 1-ый ТВ канал, вопрошает: если не Путин, то кто? И нечего ответить, поскольку так называемые «лидеры оппозиции» за 25 лет «борьбы» за власть не смогли эту власть даже подковырнуть, а не то, что побороть. Олигархов же Путин пока устраивает, как сторож их интересов и капиталов. Вот и получается, как написал кто-то на своем протестном плакате в Новосибирске: «Путинизм это есть мафиозная власть плюс дебилизация всей страны». Участие в предстоящих выборах президента таких замечательных персон, как Ксения Собчак и (возможно) Алексей Навальный, называется на языке варьете-шоу «подтанцовка». Они прекрасно понимают – чем эти выборы закончатся, тем не менее, делают умный вид и пускаются в пустопорожние дискуссии и псевдо - конфронтацию.

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    Как бы то ни было, однако ход истории и общественного развития остановить нельзя, как нельзя зачеркнуть законы диалектики. Очень скоро грядет то время, когда очевидное положение вещей не получится списать на происки врагов России и желание всего западного мира уничтожить Расеюшку. Этому миру ни холодно, ни жарко – есть Россия или ее нет. Путина от полного фиаско может спасти только 3-я мировая война, однако никто не даст ему эту войну начать. Чуть-чуть пострелять в Украине ему позволили лишь потому, что это почти никак не затронуло Европу и тем более Америку. Месть Кремля за Майдан стоила украинскому народу десяток тысяч жизней и за это Путину еще придется заплатить. Не затронула Запад и война в Сирии, хотя она и ведется не против «террористов», а против нефтегазовых конкурентов России на Ближнем Востоке. Газовый и нефтепровод никто не будет тянуть в Европу из Катара и ОАЭ через воюющую Сирию. Всегда и везде Кремлем решается не проблема мира и миропорядка, а проблема своего обогащения и спасения наворованных капиталов. В начале весны в Соединенных Штатах должны озвучить суммы отмытых в оффшорах Запада российских капиталов и пути решения этой глобальной проблемы. Для изъятия этих по большей части преступных капиталов, оцениваемых в триллион с лишним долларов, необходима законодательная база и над этим сейчас работаю юристы не только в Америке. Ожидать каких-то радикальных шагов отношению к России раньше 2020 года, думаю, не стоит, поскольку такие потрясения готовятся с учетом всех рисков и глобальных перемен.

    Учитывая столь непростую ситуацию в самой России, Запад начнет медленное, но верное наступление на хвост кремлевским ворам и военным преступникам. Властелин овец, как весело подметил в своей «мультяшке» Свен Бомволлен, еще сможет какое - то время постричь шерсть со своих овечек, только и это «мирное занятие» недолговечно. Шерсть заканчивается и терпение постепенно тоже. Мы надеемся, что появится в России лев, который поведет этих овечек (или баранов) не на убой. Как говорил Наполеон Бонапарт: «Стадо баранов под предводительством льва всегда победит стаю львов под предводительством барана».

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Путін
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