The Guardian: Трамп посварився з лідерами G7 через позицію щодо Росії



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Дональд Трамп відкидав всі аргументи колег, більшість з яких виступили проти ініціативи повернення до формату G8

Трамп наполягав на саміті, що для обговорення питань, пов'язаних з Іраном, Сирією і КНДР, необхідна присутність Росії. Колеги з G7 його не підтримали

Президент США Дональд Трамп на саміті Групи семи в Біарріце посварився зі своїми колегами з G7, наполягаючи на поверненні до формату G8 за участю Росії.

Про це повідомила в неділю газета The Guardian.

За даними дипломатичних джерел ЗМІ, інцидент стався в суботу на вечері лідерів «сімки». Як зазначає видання, Трамп в ході заходу наполягав на тому, що РФ повинна знову приєднатися до G7, відкидаючи всі аргументи колег, більшість з яких виступили проти цієї ініціативи.

За інформацією The Guardian, американського лідера підтримав лише прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте, який йде у відставку. Прем'єр Японії Сіндзо Абе вирішив зберегти нейтралітет в даному питанні, інші лідери країн Групи семи виступили проти повернення до формату G8.

За словами одного з європейських дипломатичних джерел, після цього «обстановка почала загострюватися». Як зазначило це джерело, більшість лідерів G7 наполягали на тому, що Група семи - це «родина, клуб, співтовариство ліберальних демократій», в зв'язку з чим вони не можуть дозволити РФ приєднатися до формату, так як Москва не відстоює схожі цінності.

Трамп же відкинув такі доводи, заявивши, що для обговорення питань, пов'язаних з Іраном, Сирією і КНДР, необхідна присутність Росії, зазначає газета.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт Великої сімки, який відбудеться в Сполучених Штатах, «безумовно можливо».

Трамп зазначив, що, «можливо, він запросить Путіна як гостя, але наразі не знає».

Раніше Трамп закликав повернути Росію в Велику сімку, виключену в 2014 році за агресію в Україні та анексію Криму. Країни-члени G7 – Німеччина, Великобританія і Канада виступили проти.

Глава Євроради Дональд Туск заявив, що замість повернення РФ краще запросити на наступний саміт Великої сімки Україну як гостя.