Путін – немов бомба з таймером, виставленим навмання

небезпечна людина, що у своїх фантазіях геть відірвалась від реальності

Президент Росії – небезпечна людина, що у своїх фантазіях геть відірвалась від реальності

Весь світ уже втомився від Кремля

Росія дуже хоче бути схожою на топ-державу, США – зберегти світ від хаосу.

Переговори Байдена і Путіна нагадують діалог лікаря з пацієнтом. Президент США пішов на діалог, тому що кремлівському диктатору потрібно чинити опір на дипломатичному рівні. Хочеш говорити – поговоримо.

Путін створив надто багато гарячих точок на карті та втратив контроль над ними. Весь світ уже втомився від Кремля. Якщо той хоче підвищувати ставки, решта країн далеко не в захваті, але хто сказав, що в цю гру не можна грати вдвох? Росія хоче здаватись топ-державою, а не бути нею, ось головна проблема.

Інструменти Кремля – немов бомба з таймером, виставленим навмання. Нещодавні «ікони ОРДЛО» вже критикують Путіна. ПВК готові воювати за копійки де-небудь. І це підтвердила мета спецоперації по «вагнерівцях». В регіонах енергетичної наддержави навіть немає газових труб, бо вони протягнуті лише до інших країн. Путін загрався зовнішньою політикою та риє собі могилу на внутрішній арені. Довго на одній поліції та силовиках не виїдеш, останні протести у Хабаровську це підтвердили.

Є дуже небезпечна людина, що у своїх фантазіях геть відірвалась від реальності, але тримає ядерну зброю напоготові. З ним треба інколи говорити, аби виграти час. Якщо Путін вважає себе Наполеоном – нехай, та хоч Чингісханом і Гагаріним водночас. Медики все одно знають свою справу.

Звісно, вихваляння військами та постійні провокації – улюблений прийом Росії. Вона хоче, аби її злочини минули безкарно, аби можна було робити нові й уникати відповідальності вже за них. Але так не може бути.

Україна хоче знищити ворога, і це також зрозуміло. У 2014 році переможний поступ Путіна зупинила саме Україна, і вона ж має завершити розпочату місію.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

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