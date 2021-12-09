Де «ахіллесова п’ята» Путіна? Порошенко пояснив, як стримати російського диктатора

Петро Порошенко: не вірте Путіну, не недооцінюйте Путіна, але одночасно не бійтеся Путіна

Лідер «Євросолідарності» підкреслив, що найбільша слабкість Путіна полягає в його мисленні через призму сфер інтересів

Російський президент Володимир Путін діє виключно виходячи з інтересів і наразі він мріє про нові території. Тому міжнародним партнерам не варто вірити очільнику Кремля, намагаючись домовитися із ним, бо він це сприйме лише як слабкість. Про це сказав п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час онлайн конференції Ради закордонних справ США: «Демократія або автократія: чому важлива Україна?».

Порошенко зауважив, що став президентом України у 2014 році, коли Путін уже захопив український Крим та Донбас. Він зазначив, що тоді Україна в односторонньому порядку припинила вогонь, даючи Путіну можливість забрати свої війська з української землі. Однак, коли цього не відбулося, за 10 днів був відданий наказ про контроперацію та звільнення двох третин окупованого Донбасу. Але після цього Путін лише збільшив кількість російських сил на нашій території.

«Не вірте Путіну. Не недооцінюйте Путіна. Не намагайтеся домовитися з ним, адже вашу готовність до компромісів він сприймає за слабкість і зайде настільки далеко, настільки йому це дозволять», – наголосив Порошенко.

«Але одночасно не бійтеся Путіна. Адже лише єдність, солідарність та міцність можуть його зупинити, так само як ми зупинили російську агресію у 2014-2015 роках з неймовірною допомогою усього Вільного світу, створивши глобальну коаліцію на підтримку України», – додав він.

Лідер «Європейської солідарності» підкреслив, що найбільша слабкість Путіна полягає в його мисленні через призму сфер інтересів.

«Ніякої відкритості, ніякої чесної боротьби. Він хоче мати сферу своїх інтересів, це його мрія. Він не задовільниться лише Кримом або лише Донбасом, і йому потрібна навіть не лише й уся Україна», – сказав п’ятий президент України.

«Він хоче повторити «Ялту». І сферу російських інтересів у межах «Ялти». І я вважаю, що саме це і є «червоними лініями» Путіна. Путін бачить «червоні лінії» через логіку холодної війни. Ви пам’ятаєте його мрії щодо розміру територій, які входять до сфер його інтересів, які він контролює. Водночас жодних «червоних ліній» він не бачить у таких питаннях як права людини, демократія, верховенство права або добросусідство. Логіка Путіна полягає у відбиранні територій у своїх сусідів», – підкреслив він.

Нагадаємо, на переговорах президентів США та Росії порушувалося питання гарантій невступу України до НАТО. Американський лідер Джо Байден дав чітко зрозуміти, що розширення НАТО – це не справа Росії. Натомість Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.

Крім того, п'ятий президент Петро Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.