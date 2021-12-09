Міноборони РФ перекинуло за 250 км до кордону України танки та «Буки» (відео)

Окупанти стягують військову техніку під Воронеж, за 250 км від кордону України

Попри переговори Путіна і Байдена, зосередження військ РФ в областях, які межують з Україною, продовжується

Міноборони РФ перекинуло під Воронеж, за 250 км від кордону України, зенітно-ракетні комплекси у повній бойовій комплектації «Бук». Про це повідомляє група російських незалежних блогерів з Conflict Intelligence Team у Telegram, посилаючись на отримані відзняті ролики з-під передмістя Воронежа.

У квітні 2020 року у тій частині Воронезької області розгорнули великий військовий табір, куди перекидають бойову техніку з різних російських регіонів.

Ролики були відзняті на залізничній станції Маслівка й викладені у TikTok. На камеру потрапило багато самохідних артилерійських установок «Мста-С», танки Т-80У, а також ЗРК «Бук М1»: самохідна вогнева установка ЗРК 9К37 «Бук», пуско-заряджувальна установка ЗРК 9К37 «Бук», транспортувальні автомобілі КрАЗ для ракет 9М38.

Бортові номери установок зафарбовані.

фото: Conflict Intelligence Team

За даними розслідувачів, на станцію прибули потяги з Московської області (Наро-Фомінськ), Нижньогородської області (Ільїно) і Смоленської області (Красний Бор).

Недалеко від цих станції дислокується четверта гвардійська танкова дивізія, 288-ма артилерійська бригада і 49-та зенітна ракета бригада. Усі вони входять до складу першої гвардійської танкової армії.

«Ці дані дозволяють зробити висновок, що попри переговори Путіна і Байдена, зосередження російських військ в областях, які межують з підконтрольними Києву територіями, продовжується», – зазначають в організації.

На одному з відзнятих у Масловці роликів показані дата і час зйомки – 6 грудня 14:36, тобто за понад добу до перемовин лідерів РФ та США.

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