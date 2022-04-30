Україні потрібно терміново почати займатися проблемою повернення біженців

Близько 8,3 мільйона людей можуть покинути Україну цього року

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Подумайте о фактах и перспективах.

Более 5,46 млн беженцев из Украины прибыли в соседние страны с начала военных действий РФ против нашего государства. При этом женщины и дети составляют 90% беженцев.

В УВКБ ООН отмечают, что поток беженцев из Украины замедлился с конца марта, однако в последние дни опять немного вырос. По самым минимальным прогнозам около 8,3 миллиона человек могут покинуть Украину в этом году, согласно оценкам ООН, опубликованным на этой неделе. По данным организации по миграции при ООН, более 7,7 млн человек покинули свои дома, но все еще находятся в Украине.

Ситуация ухудшается и мы заходим в глубочайший кризис связанный с миграцией и оттоком населения. Я уже устал бить в набат, привлекая внимание к этой проблеме. И пока у власти нет даже попыток выписать программу действий, стратегию, план с пошаговыми решениями, то мы теряем время. А в итоге потеряем целое поколение. Потом к ним уедут мужчины и тогда это будет уже не проблема, а катастрофа для Украины, которую быстро исправить будет невозможно. И не надо себя обманывать уговаривая, что все вернутся. Вернутся туда, где будут хотя бы базовые условия для возвращения. Вернутся лишь те, кому будет куда возвращаться. Никто не захочет жить в руинах. Вернутся те, кто будет уверен, что сможет найти работу, кто будет уверен в том, что сможет предоставить своим детям образование и медобслуживание. Это надо подготавливать вчера.

И еще одно. Украина находится в числе европейских стран с быстро стареющим населением. В докладе ООН говорится: «Население Украины сокращается одними из самых быстрых в мире темпов и, вероятно, уменьшится до 35 млн к 2050 году». Главные причины – это низкий коэффициент рождаемости и высокий уровень смертности в Украине. Так вот, если сегодня не заниматься решением проблемы возврата беженцев, то в перспективе в Украине останутся в основном пенсионеры, небольшое количество работоспособного населения и коррупционеры, которые будут пилить деньги взятые в кредит на Западе.

Я бы очень хотел, чтоб люди, которые сегодня руководят государством, осознали свою ответственность и занялись решением проблемы не на словах, а на деле. Это в наших общих интересах, если тоже они хотят жить в Украине.

Джерело: блог Борислава Берези

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