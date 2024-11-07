$64 млрд за день: перемога Трампа збагатила десятку найбагатших людей світу

Індекс S&P 500 підскочив на 2,5%, став найкращим результатом після виборів в історії, а долар США також зріс

Це найбільше щоденне зростання з моменту початку індексу багатства Bloomberg у 2012 році

Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на $63, 5 млрд за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляється, що чистий капітал мільярдерів на чолі з Ілоном Маском, найбагатшою людиною світу, у середу зріс на $63,5 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Тільки Маск додав до своїх статків $26,5 млрд.

Також за перший день після оголошення результатів виборів значно зросли статки у Джеффа Безоса (на $3,2 млрд), який заборонив редакції Washington Post підтримати Камалу Гарріс на виборах. Серед інших бенефіціарів перемоги Трампа – Ларрі Еллісон з Oracle (+$5,4 млрд) та Воррен Баффет (+$5,4 млрд).

Це найбільше щоденне зростання з моменту початку індексу багатства Bloomberg у 2012 році.

Статки десяти найбагатших людей у світі виросли на $63 млрд за один день після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США інфографіка Bloomberg

Також значно збільшили статки криптомільярдери: Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв зробити США криптостолицею планети. Особистий капітал Браяна Армстронга, співзасновника та генерального директора криптобіржі Coinbase, виріс за день на 30% – до $11 млрд. Чанпен Чжао, засновник Binance, найбільшої у світі криптобіржі, збільшив свій чистий капітал на $12,1 млрд після виборів – до $52,7 млрд.

Значна частина прибутків для надбагатих зводиться до різкого зростання американських акцій, підкреслюючи ставку на те, що Трамп після свого повернення в Білий дім запровадить програму, яка сприятиме зниженню податків і меншому регулюванню. Індекс S&P 500 підскочив на 2,5%, став найкращим результатом після виборів в історії, а долар США також зріс.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.