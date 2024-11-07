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Трамп зможе уникнути вироків у кримінальних справах проти нього – Business Insider

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп зможе уникнути вироків у кримінальних справах проти нього – Business Insider
Трампу загрожує понад 700 років ув'язнення
фото із відкритих джерел

Трампу пред'явлено 91 звинувачення в рамках чотирьох кримінальних справ

У разі перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп може використати свої повноваження, щоб уникнути покарання у кримінальних справах, відкритим проти нього. Про це пише видання Business Insider з посиланням на експертів із правових питань.

У кримінальних справах, відкритих проти Трампа, за якими його було засуджено за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації, щоб приховати свою виплату за мовчання американській порноакторці Стормі Деніелс у розмірі $130 тис, він може розраховувати на перенесення вироку.

«Він стверджуватиме, що докази у справі включають дії, які були здійснені в його офіційній ролі президента – докази, які заборонені відповідно до липневого рішення Верховного суду США про президентський імунітет», – йдеться в матеріалі.

За даними видання, перемога на виборах надасть Трампу ще більше можливостей, оскільки він «може стверджувати, що надто зайнятий управлінням країною, щоб займатися своїми особистими та юридичними проблемами».

У випадку з двома справами, заведеними на Трампа на федеральному рівні, майбутній президент може звільнити спеціального прокурора Джека Сміта, який звинуватив його.

«У разі переобрання президентом Трамп може попросити свого генерального прокурора звільнити Сміта. Він також може попросити суди припинити федеральне переслідування, оскільки існує давня політика міністерства юстиції, згідно з якою чинний президент не може бути притягнутий до відповідальності під час перебування на посаді або спробувати помилувати себе», – пояснив професор Корнельської школи права Майкл Дорф.

Він зазначив, що Мін'юст має право звільняти спеціального прокурора лише з поважної причини, але Трамп може змусити свого генерального прокурора скасувати це обмеження.

Трампу пред'явлено 91 звинувачення в рамках чотирьох кримінальних справ, які політик називає спробою демократичного істеблішменту завадити йому повернутися до Білого дому. Найважчі статті загрожують Трампу 20 років позбавлення волі. Якщо покарання визначатиметься методом складання термінів, він може бути засуджений на кілька століть ув'язнення. За сукупністю звинувачень політику загрожує понад 700 років ув'язнення.

Нагадаємо, за інформацією телеканалу Fox News, за підсумками голосування на президентських виборах у США Трамп здобув перемогу, набравши 277 голосів виборців за необхідних 270. Політик уже оголосив себе 47-м президентом США.

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Теги: обмеження перемога президент політика Дональд Трамп США суд

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